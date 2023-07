Reprodução - Instagram - 23.7.2023 Ivete Sangalo





A cantora Ivete Sangalo se manifestou sobre a confusão envolvendo os fãs no Bloco Village, neste sábado (22), terceira noite de Fortal 2023. Os fãs da artista foram pisoteados durante o percurso do bloco e relataram que sofreram agressões dos próprios seguranças do Village.



Após os vídeos viralizarem nas redes sociais, Ivete Sangalo gravou um vídeo sobre a confusão. "Venho aqui, primeiro, para dizer a vocês que estou muito consternada com o que aconteceu ontem. Estávamos em um dia feliz e teve um ocorrido na frente do bloco onde algumas pessoas se machucaram. A partir das informações que tive, que nós podíamos ficar um pouco parados, e continuar a nossa apresentação, pois tudo já estava sendo verificado", iniciou Ivete.

Uma fonte da coluna informou que, ao ouvir os gritos de desespero do público em meio às vaias, Ivete parou o trio elétrico por mais ou menos 30 minutos para resolver a situação. "Só que aí a galera já tinha se machucado, já tinha rolado assalto, foi muito tenso. Depois, ela não falou muita coisa, não", explicou.

A cantora reforçou que fez reunião com a equipe e que a diretoria do Bloco Village garantiu que o desfile deste domingo (23), última noite de Fortal, está mantido. "Fui para casa, dormir, quando acordei e comecei a me arrumar, tive a informação que muitas pessoas tinham se machucado e que o bloco estava assistindo todas elas. Quero colocar aqui para vocês como a segurança de vocês é importante, a nossa alegria e presença na avenida. Passei o dia tendo reunião com pessoas da minha equipe (...) Foi assegurado a nós todos que estava tudo acontecendo bem. A diretoria do bloco me deu tranquilidade para voltar à avenida (...) A segurança está colocada sempre em primeiro lugar. Será fortalecida, vigiada, para que tudo corra bem", finalizou.

Ivete fala sobre os acontecimentos no Bloco Village, ontem, no Fortal. pic.twitter.com/R2DKzJZY9S — Ivete Sangalo News (@IveteSngNEWS) July 23, 2023





Bloco Village, através da assessoria de Ivete, enviou uma nota para a coluna .

O Bloco Village vem a público manifestar-se sobre o lamentável incidente que aconteceu na noite de ontem.

Durante o desfile do bloco no Fortal, houve a ruptura da estrutura de abre alas que separa os blocos, o que resultou no estreitamento do espaço destinado aos foliões, ocasionando ferimentos em alguns participantes do evento.

Assim que percebeu a ocorrência do incidente, a artista Ivete Sangalo parou imediatamente o trio e, apesar de não ter nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido, disponibilizou sua equipe para dar todo o apoio possível, só seguindo com sua apresentação após ser informada pela produção do bloco de que a situação estava absolutamente controlada.

Ao mesmo tempo, para controlar a situação, o bloco mobilizou imediatamente as suas equipes de seguranças e socorristas, que adotaram todas as medidas necessárias à resolução do problema e ao suporte às pessoas que se machucaram.

O Bloco Village pede sinceras desculpas pelo ocorrido, reforça que prestou todo apoio aos foliões e garante que está organizado e seguro para que os foliões curtam o domingo com muita tranquilidade.

🚨VEJA: Uma confusão generalizada aconteceu devido a super lotação no bloco Village da Ivete .



pic.twitter.com/2fh0ntx8tV — CHOQUEI (@choquei) July 23, 2023









🚨 GRAVE: Novas imagens mostram a superlotação que aconteceu no bloco Village da Ivete, em Fortaleza.



pic.twitter.com/2LtGYsVhJS — POPTime (@siteptbr) July 23, 2023