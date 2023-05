De Xuxa a Anitta: as brigas de Ivete Sangalo no mundo dos famosos

Saulo Fernandes

Com parceria de longa data, os dois teriam brigado após o cantor deixar a produtora de Ivete, criando a própria. Os dois voltaram a se falar em 2016, após um convite dela para um evento beneficente. Já em 2023 fãs da baiana apontaram uma indireta do artista sobre a música do Carnaval do ano. Com Léo Santana no topo e Ivete em segundo, ele disse: "O cara tá brilhando, é o momento do cara, está com uma música massa, estourada no Brasil inteiro. Eu saía de fininho e deixava Leo ganhar esse negócio. Se Léo Santana não ganhar, eu vou me retar, e a gente sabe o porquê".