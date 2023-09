Reprodução - Globoplay - 12.9.2023 Amanda Meirelles no "Encontro"





Amanda Meirelles, atual campeã do "BBB", voltou a aparecer na tela da Globo. Nesta terça-feira (12), a médica e ex-BBB apresentou o quadro "Dr Amanda Meirelles explica" no "Encontro" com Patrícia Poeta. Porém, os minutos de tela de Amanda apontam para mais um erro matinal da emissora.



Exceto pelo fandom ativo e engajado, Amanda Meirelles não se tornou uma campeã marcante do principal reality brasileiro e escalar a médica no campo minado do conturbado programa de Patrícia Poeta é prejudicial para a ex-sister.

Ao tentar explicar a perda de olfato dos brasileiros após a pandemia da covid-19, Amanda se atrapalhou, não conseguiu ler o TP de maneira natural e, claro, foi criticada nas redes sociais pelo desempenho. A falta de experiência da ex-BBB impactou ainda mais devido à desenvoltura de Valéria Almeida, que tentava deixar a conversa mais dinâmica e interessante ao público.

Por que a emissora não escala Amanda em programas com menor impacto negativo? Repleto de polêmicas desde que passou a ser apresentado por Patrícia Poeta, o "Encontro" não parece ser uma boa escola para Amanda, principalmente por ser ao vivo. Por que não gravam com a campeã do "BBB" até ela dominar as câmeras de maneira espontânea? Aparições no "É de Casa" e "Mais Você", por exemplo, podem ajudar a médica diante da audiência, deixando-a mais confortável.



No início de agosto, quando estreou no programa da Globo, Amanda comemorou a oportunidade de se manter em TV aberta. “Acredito que fortalecer o diálogo sobre pautas importantes da área da saúde para a sociedade é imprescindível. Como médica, é muito emocionante e gratificante ter a oportunidade de participar dessa conversa, e informar um pouco o público sobre descobertas da área em um programa de TV aberta. Pretendo cada vez mais unir a comunicação com a medicina de forma que eu consiga usar a minha influência para transformar vidas”, disse.