Juliette vai participar de bloco no Carnaval de Salvador

Juliette, campeã do BBB 21, vai fazer a estreia no comando de um trio elétrico no Carnaval de Salvador. Na terça-feira (21), Juliette participa do “Bloco Uau! Chá com Ousadia” com a banda Babado Novo.

Juliette estará com Mari Antunes após o sucesso da passagem do bloco pela capital paulista, onde a ex-BBB também fez uma participação.

“Foi muito massa receber a Ju em nosso bloco e agora, poder trazer ela para sentir a energia do Carnaval de Salvador, vai ser muito especial. Vamos fazer um desfile lindo e cheio de energia, do jeito que só o Babado sabe fazer”, diz Mari Antunes.

O Bloco Uau! Chá com Ousadia passou por outras 3 capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e encerrará os desfiles carnavalescos em Salvador, na maior festa popular do planeta.