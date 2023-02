Reprodução/Instagram - 9/2/2023 Léo Santana e Bolsonaro

Léo Santana está em evidência no Carnaval de 2023 após lançar a música "Zona de Perigo", faixa mais executada do Brasil nas plataformas digitais nos últimos dias. No entanto, o cantor dividiu opiniões na web depois que os internautas descobriram que Léo segue o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).







O cantor, que nasceu na Bahia, onde Jair Bolsonaro teve apenas 27,88% dos votos e venceu em 2 dos 417 municípios, esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, onde surgiu uma teoria de que o ex-presidente Bolsonaro estaria no trio do artista em um dia de Carnaval de Salvador.

O Léo Santana apoia o Bolsonaro???? Ocultando "zona de perigo" da playlist — Marina 🪪 | fan account (@Mamarineuza) February 8, 2023

A coluna procurou a equipe de Léo Santana para entender se houve realmente o convite. "Isso é fake news", garantiu a assessoria do artista.



A galera de Salvador atacou tanto Gustavo lima por causa de Bolsonaro, mas passam pano pra Léo Santana! Ai ai — Luquinhas Pachequinho (@Pacheccolucas_) February 7, 2023

Sem Bolsonaro no trio elétrico, Léo Santana se apresenta já na terça-feira (14), no "Pipoco", quando comanda o trio no circuito invertido do Barra-Ondina, em Salvador (BA). Na quinta-feira (16), o Gigante estará na abertura do Carnaval, no mesmo circuito, e, depois, segue para a apresentação no Bloco Nana. O marido de Lore Improta também estará em camarotes espalhados pelo circuito.