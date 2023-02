Reprodução/Instagram - 13/2/2023 Léo Santana, Ivete Sangalo e Saulo Fernandes

A briga pelo título de música do Carnaval de Salvador em 2023 já começou. De um lado, Léo Santana alcançou o topo das paradas musicais com o hit "Zona de Perigo". Do outro, Ivete Sangalo conta com uma legião de fãs promovendo "Cria da Ivete". No meio da disputa, o cantor Saulo Fernandes deu uma declaração polêmica sobre qual deveria ser o hit da folia.



No domingo (12), em um show realizado em Salvador (BA), ao lado do cantor Tomate, Saulo afirmou que o prêmio tem que ser de Léo Santana. Mas, ao sugerir que a concorrência deveria "sair de fininho" da disputa, Saulo incomodou os fãs de Ivete, que entenderam como uma indireta.

"O cara tá brilhando, é o momento do cara, está com uma música massa, estourada no Brasil inteiro. Eu saía de fininho e deixava Leo ganhar esse negócio. Se Léo Santana não ganhar, eu vou me retar, e a gente sabe o porquê", disse Saulo. "Ele merece demais, Saulo", completou Tomate.

Os fãs da cantora se revoltaram com a declaração. "O artista não lança sua música com o objetivo único de ganhar um prêmio. É um compromisso com o seu público. E se o sr. Saulo não tem, paciência! Ivete ganhando ou não, segue com a música na boca do povo!", reclamou um.

"Saulo e coerência na mesma frase não combinam. Robô faz música ser viral, quero ver na avenida isso bombar", ponderou outro. "Saulo provando que sempre vai ser escroto e mal-agradecido", analisou um fã de Ivete, fazendo referência para a boa relação que os dois defendem ter.

Léo Santana segue no topo do Spotify com "Zona de Perigo". Nas últimas 24 horas, a faixa ganhou mais de dois milhões de streams. Já "Cria da Ivete" está no top 100, em 75º lugar, com 255 mil streams nas últimas 24 horas.