Divulgação - 14/2/2023 Márcio Victor

O cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, aposta no universo metaverso para os figurinos que marcam o retorno do Carnaval de Salvador em 2023. Márcio vai levar para a folia os personagens em avatar.



O estilista Cid Brito é o responsável por assinar os looks. No sábado, Márcio Victor se apresentará para o folião pipoca como o guardião do sol, utilizando peças amarelas, o tradicional óculos e uma espécie de saia por cima do short.

Divulgação - 14/2/2023 Figurino de Márcio Victor





Na terça-feira, Márcio terá o look "Lunares" (guardião da lua). Antes, na segunda, o cantor será a enfermeira chefe no comando do bloco "As Muquiranas", fazendo uma homenagem aos profissionais de saúde.

Com a agenda concentrada em Salvador, o Psirico se apresenta todos os dias pelos circuitos da capital baiana, entre bloco, camarote e pipoca.