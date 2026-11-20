A Chanel e a Yves Saint Laurent foram as primeiras a reduzir os preços de suas bolsas.
A queda nas vendas tem como uma das causas a redução do poder de compra da classe média do país.
Não são os milionários que compram os produtos das grandes grifes nos shoppings. É a classe média, pagando em seis vezes.
A classe média tem o objetivo de ser rica. Mas, enquanto não é, fica fazendo de conta que é e comprando produtos de marcas famosas para ostentar uma falsa riqueza.
Os milionários estão sempre viajando e comprando no exterior. E não pagam em prestações.
Os muito ricos nem sequer compram marcas de luxo. Preferem roupas feitas sob medida, com produtos de excelente qualidade.
Você não vai encontrar um milionário de verdade ostentando uma dessas marcas. Os milionários de verdade são discretos e não compram nem usam roupas com a etiqueta à mostra.
A crise do comércio e da indústria do nosso país afeta diretamente a classe média. E, quando a classe média é afetada, as vendas das grifes de luxo também sofrem.
Aliás, é preciso entender que apenas a Gucci acumula prejuízos de bilhões de euros e está fechando muitas lojas pelo mundo.
A crise afetou a Europa e a Ásia, mercados que já não compram o que compravam antes.
Eu acompanho todas essas marcas de luxo desde antes de elas chegarem ao nosso país. Colecionei revistas que traziam a publicidade de todas elas desde 1974.
Uma das justificativas para a crise nas vendas pode estar no péssimo desenho dos produtos atuais. Os criadores parecem mais interessados em fazer política do que em desenvolver peças que sejam consumidas pela classe média.
São criadores que trabalham sempre contra as famílias. E a classe média tem como fundamento a existência das famílias.
No momento em que você trabalha contra a existência das famílias, acaba afastando também o comprador.
Um dos casos mais recentes foi a campanha da Jaguar, que acabou prejudicando as vendas porque os criadores queriam fazer uma campanha contra as famílias e sequer mostraram o tradicional Jaguar.