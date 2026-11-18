Netflix Suzane von Richthofen no documentário " Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga"

Um vídeo de Suzane von Richthofen, no qual ela aparece dando gargalhadas, está gerando revolta nas redes sociais.

Os protestos são inúmeros, e muitas pessoas não aceitam vê-la sorrindo depois de sua condenação por mandar assassinar os próprios pais.

Já existe um projeto de lei no Congresso para impedir que pessoas condenadas pelo assassinato de parentes recebam a herança das vítimas.

O que mais está revoltando as pessoas são as gargalhadas de Suzane. Em um dos momentos, o vídeo mostra a condenada rindo ao falar sobre o promotor que comprou um sanduíche para ela. Com expressão de felicidade, ela conta que comeu o lanche.

Em outro trecho, ela descreve a sala do promotor, com quem teria passado dez horas.

Enfim, não conheço nenhum caso nos Estados Unidos em que uma pessoa condenada por encomendar um assassinato ou por cometer um homicídio tenha sido libertada, com exceção dos casos de erro judicial comprovado anos depois por exames de DNA.





Aliás, nos Estados Unidos, não existe idade mínima para a responsabilização criminal em casos de assassinato.

Mas, em nosso país, gente que matou a própria mulher tem fã-clube e até recebe pedidos de casamento. Gente que manda matar os pais ganha seriado na TV.

Dizem que Suzane recebeu dinheiro para participar do documentário.

Este é o povo brasileiro, e o Congresso é o representante legítimo desse povo.

Os psicanalistas Freud e Lacan têm várias teses sobre esse tipo de pessoa. E nenhuma delas é boa.