Eu já tinha escrito que isso iria acontecer.
Nem Tiago Leifert é um bom apresentador para esse formato, nem o The Voice é um produto adequado ao SBT.
Quem já teve programas de calouros do jeito que Silvio Santos fazia, com o júri que ele escolhia, formado por gente simpática e divertida, bem ao perfil do SBT, jamais poderia decidir programar e ainda pagar para produzir o The Voice, um formato maçante que só funcionou na TV Globo porque estava na TV Globo.
O SBT tem personalidade própria, e isso a presidente da emissora, Daniela Beyruti, até hoje desconhece.
São dois anos no comando, e o SBT continua abaixo da TV Record.
E a TV Record está péssima sob o comando da filha do dono.
Ser herdeiro não significa ter talento para administrar o ramo em que se herdou uma empresa.
Se eu tivesse herdado uma companhia aérea, a primeira coisa que faria seria contratar pessoas que entendessem de aviação, e não de plantação de laranjas.
A TV Globo, sem saber mais o que fazer depois que todos os herdeiros fizeram bobagem e continuam piorando a situação da emissora, contratou um ex-executivo dos setores de plantação, energia e outras áreas, menos de comunicação.
A presidente do SBT decidiu comandar sozinha a herança do pai, ao lado da mãe e da irmã.
O resultado está aí para todo mundo ver.
Não existe criatividade no SBT, nem na diretoria nem no restante da empresa.
No SBT, compraram o The Voice, que é um grande fracasso de Ibope.
Na TV Record, compraram A Casa do Patrão, que foi outra bobagem e também teve audiência ruim.
Tem gente que manda fazer terno no Ricardo Almeida porque o estilista tem nome, mas a maioria das roupas acaba tendo a mesma cara, sem diferença de uma para outra.
Há quem escolha um alfaiate que saiba fazer um terno sob medida, e a roupa fica em ordem.
Pior do que não saber é acreditar que sabe.