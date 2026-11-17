Reprodução/Internet The Voice Brasil

Eu já tinha escrito que isso iria acontecer.

Nem Tiago Leifert é um bom apresentador para esse formato, nem o The Voice é um produto adequado ao SBT.

Quem já teve programas de calouros do jeito que Silvio Santos fazia, com o júri que ele escolhia, formado por gente simpática e divertida, bem ao perfil do SBT, jamais poderia decidir programar e ainda pagar para produzir o The Voice, um formato maçante que só funcionou na TV Globo porque estava na TV Globo.

O SBT tem personalidade própria, e isso a presidente da emissora, Daniela Beyruti, até hoje desconhece.

São dois anos no comando, e o SBT continua abaixo da TV Record.

E a TV Record está péssima sob o comando da filha do dono.

Ser herdeiro não significa ter talento para administrar o ramo em que se herdou uma empresa.

Se eu tivesse herdado uma companhia aérea, a primeira coisa que faria seria contratar pessoas que entendessem de aviação, e não de plantação de laranjas.

A TV Globo, sem saber mais o que fazer depois que todos os herdeiros fizeram bobagem e continuam piorando a situação da emissora, contratou um ex-executivo dos setores de plantação, energia e outras áreas, menos de comunicação.





A presidente do SBT decidiu comandar sozinha a herança do pai, ao lado da mãe e da irmã.

O resultado está aí para todo mundo ver.

Não existe criatividade no SBT, nem na diretoria nem no restante da empresa.

No SBT, compraram o The Voice, que é um grande fracasso de Ibope.

Na TV Record, compraram A Casa do Patrão, que foi outra bobagem e também teve audiência ruim.

Tem gente que manda fazer terno no Ricardo Almeida porque o estilista tem nome, mas a maioria das roupas acaba tendo a mesma cara, sem diferença de uma para outra.

Há quem escolha um alfaiate que saiba fazer um terno sob medida, e a roupa fica em ordem.

Pior do que não saber é acreditar que sabe.