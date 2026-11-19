Ratinho declarou, em um vídeo publicado no Instagram, que deixou de trabalhar na TV para ser cabeleireiro no salão do Jassa.
Lógico que é uma brincadeira dele. Afinal, Ratinho jamais vai deixar a TV, que é a vida dele.
O mais engraçado foi saber quem serviu de cobaia para Ratinho. Ninguém menos que César Filho, seu companheiro de SBT, que apresenta o SBT Brasil à noite.
Na verdade, Ratinho c ontinua comandando seu programa de segunda a sexta-feira, à noite, e mantém excelentes índices de audiência. É uma das poucas atrações do SBT que apresenta bons resultados.
Ratinho fazia um grande programa na CNT e depois foi levado para a TV Record.
Antes, ele estava prestes a ser contratado pela TV Bandeirantes, mas o seu João Saad, que acreditava que a TV dele era um santuário, não permitiu a contratação de Ratinho, dizendo que ele não tinha nível para estar na Band.
Foi sorte a do Ratinho, que acabou contratado pela TV Record e alcançou um Ibope extraordinário.
Foi então que Silvio Santos fez uma oferta irrecusável para Ratinho, dando a ele uma luva de R$ 10 milhões para ir ao SBT.
E foi no SBT que Ratinho chegou a bater em audiência o próprio Jornal Nacional.
O restante é uma história que todos conhecem.
Meu caro leitor, se um dia alguém tentar pisar em você, como o seu João, dono da Band, fez com Ratinho, lembre-se de que Ratinho deu a volta por cima, e você também pode dar.
O rio continua passando por baixo da ponte e é muito maior que a ponte que está por cima dele.