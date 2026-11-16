Divulgação Edison Farah, Presidente da Associação Viva o Centro

Conversei com o presidente da Associação Viva o Centro, entidade que tem como objetivo salvar o centro da maior cidade do país.

Sei que essa é uma tarefa difícil, especialmente em uma época em que a decadência da região foi provocada, em grande parte, pelos próprios políticos. E, sem a participação deles, não será possível reconstruir o centro.

O nome dele é Edison Farah.

1. O centro da cidade pode voltar a ser o grande centro comercial e de entretenimento que um dia foi?

Sem dúvida, mas não repetindo o passado, e sim olhando para o futuro. O centro tem uma infraestrutura que nenhum outro bairro possui: facilidade de acesso, transporte público integrado, patrimônio histórico e cultural. O que precisamos hoje é atualizar essa vocação. O centro do futuro não será apenas um lugar de passagem para fazer compras, mas um espaço de convivência, gastronomia, cultura e moradia. Quando trazemos pessoas para morar e aproveitar o lazer no centro, o comércio se fortalece naturalmente.

2. O que precisa ser feito para o centro reviver?

A revitalização do centro depende de um tripé muito claro: zeladoria urbana, segurança e incentivo econômico. Primeiro, a cidade precisa estar limpa, bem iluminada e com calçadas acessíveis. Segundo, é preciso garantir que o cidadão se sinta seguro para caminhar a qualquer hora. Por fim, o poder público precisa criar incentivos fiscais e desburocratizar o licenciamento para atrair novos negócios, startups, restaurantes e projetos habitacionais, como o chamado retrofit de prédios antigos. O centro revive quando o poder público faz a parte dele e dá condições para a iniciativa privada investir.

3. As principais ruas do centro têm uma coleção de lojas vazias. O que fazer?

Imóvel vazio é um problema para o proprietário, para o comércio vizinho e para a segurança da rua. Precisamos agir em duas frentes. A primeira é o diálogo com os proprietários para adequar os valores dos aluguéis à realidade atual do mercado. É melhor um imóvel ocupado, gerando movimento, do que fechado, se deteriorando. A segunda frente é cobrar políticas públicas que combatam a especulação e incentivem a ocupação rápida, como a isenção temporária de IPTU para quem reformar e abrir as portas, além de facilitar a mudança de uso desses espaços para serviços, cultura ou gastronomia.

Outro fator de decadência do comércio de rua, das lojas e dos magazines é o comércio virtual pela internet. Isso é muito grave: causa desemprego, aumenta a sonegação de impostos e a pirataria, além de contribuir para a debacle econômica. Mas esse é outro assunto, que precisa ser estudado e avaliado no âmbito da política macroeconômica do país.

Outra questão extremamente grave é a reforma tributária, que foi feita de afogadilho. Se for implantada como está prevista, a partir de 2027, vai arruinar os pequenos comerciantes e o setor de serviços. Tudo isso envolve a gestão maior do país.

4. Como conter o banditismo no centro?

Segurança pública é dever do Estado e da Prefeitura, e nós cobramos isso diariamente. Mas sabemos que o policiamento ostensivo, embora indispensável e urgente, não resolve tudo sozinho. Precisamos de integração entre as forças policiais e a Guarda Municipal, uso de tecnologia com câmeras de monitoramento inteligente e iluminação em LED. Ao mesmo tempo, precisamos de políticas sociais eficientes para acolher quem está em situação de vulnerabilidade e tratar a dependência química, diferenciando claramente o cidadão que precisa de assistência do criminoso que precisa ser contido pela lei.





A questão da segurança pública não envolve só o centro, embora devamos consignar que, atualmente, essa é a região mais segura da cidade de São Paulo. Temos, em todas as estatísticas, os menores índices de criminalidade em relação aos demais bairros. Os projetos Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, e Muralha, do governo estadual, têm uma eficiência espetacular e estão servindo de paradigma para todo o Brasil.

Todavia, como tudo, a segurança também se insere no grande debate sobre termos ou não uma legislação e um Judiciário que coíbam o crime de forma eficaz, algo que não tivemos até agora no Brasil. A expansão espetacular do crime organizado não é devida a desígnio divino nem ao acaso. É resultado da leniência com que se cuidou da segurança pública nos últimos 50 anos.

5. Qual é o seu principal objetivo hoje à frente da Associação?

Meu principal objetivo hoje é ser uma ponte eficiente entre quem vive e trabalha no centro e o poder público, transformando reclamações em soluções concretas. Queremos resgatar o orgulho e a confiança de investir e frequentar o coração da cidade. Isso passa por unir os comerciantes, fortalecer o associativismo para termos voz ativa nas decisões da Prefeitura e mostrar à população que o centro está vivo, tem história, tem oportunidades e merece ser ocupado.

Todavia, tenho como missão pessoal, pelo resto da minha vida, tentar equacionar uma solução para o fenômeno dos moradores nas ruas, famílias e cidadãos em situação de indigência.

Morar nas ruas, nas sarjetas das cidades, não é algo aceitável para qualquer povo que se queira civilizado. E afirmo que o problema não é econômico nem decorre da falta de recursos. Numa cidade rica como São Paulo, a maior da América Latina e uma cidade mundial, no mesmo nível de Londres, Paris e Nova York, a questão não se resolve, portanto, não por falta de recursos públicos ou privados. Recursos financeiros há de sobra. O que não há é vontade política dos príncipes da República e de seus prepostos, que são os políticos.

A pergunta que deve ser feita por todos nós que pensamos a urbe, o país e a nação é: a quem serve esta situação escabrosa de nossos irmãos se degradando física, moral e espiritualmente nas sarjetas das cidades, excluídos da cidadania?

Essa é a pergunta que deixo para nossos leitores. E isso também é assunto para debate e cobrança da população junto às autoridades. É chegada a hora de a sociedade civil deste país exigir uma solução.

A pergunta crucial que deve ser respondida pelas autoridades é: a quem serve a degradação humana prevalente no Brasil?