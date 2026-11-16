Reprodução Atores que ficaram milionários com séries

O Brasil está muito longe de pagar bem aos atores.

O primeiro motivo é que o país não produz séries que façam sucesso no mundo todo. Os americanos, por outro lado, têm essa capacidad e de divulgação internacional.

Por isso, os atores que ficam milionários são aqueles que trabalham nas séries americanas.

É por isso que vemos muitos artistas já idosos, que não atuam mais, mas continuam vivendo muito bem até o fim da vida.

Uma revista americana revelou os salários, e eu conto a vocês.

Jennifer Aniston, ex-mulher de Brad Pitt, recebe 2 milhões de dólares por episódio de uma série em que atua. E ela já ganhou mais do que isso. Sua fortuna está avaliada em 300 milhões de dólares.

Sylvester Stallone ganha 2 milhões de dólares por episódio de cada série em que atua. A fortuna dele está avaliada em 500 milhões de dólares, acumulados principalmente com o sucesso no cinema.

Já Selena Gomez recebe 1 milhão de dólares por episódio da série em que atua. O mesmo acontece com Jennifer Garner. Zendaya também recebe 1 milhão de dólares por capítulo, assim como Martin Short.





Se considerarmos que cada série tenha ao menos dez episódios e três temporadas, os atores podem levar para casa pelo menos 30 milhões de dólares, o que, em valores atuais, representa mais de 150 milhões de reais.

Com esse dinheiro, podem comprar boas casas e viver confortavelmente até o fim da vida. E muitos chegam aos 80 anos ou até ultrapassam essa idade.

Mas, com a mentalidade dos criadores brasileiros e dos empresários do entretenimento no país, esse cenário dificilmente vai se repetir por aqui.

A soma dos canais em que essas produções são exibidas já é maior do que a dos canais de TV aberta em todo o mundo.

O futuro vai mostrar.