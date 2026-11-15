Reprodução Melissa Campos foi morta dentro da sala de aula

Uma jovem mineira de 14 anos, muito alegre e feliz, querida pelas amigas e pela família, foi assassinada covardemente dentro da sala de aula por dois adolescentes.

Uma atitude que, se tivesse ocorrido nos Estados Unidos, poderia resultar em prisão perpétua ou até em condenação à morte. Mas, no Brasil, os menores de idade são protegidos pela legislação específica.

A investigação mostrou que os dois jovens que assassinaram a adolescente eram revoltados porque ela se mostrava alegre e feliz.

Vejam que sordidez: alguém planeja a morte de uma jovem porque ela era feliz.

Vejam o nível de segurança oferecido às famílias deste país.

Um pai e uma mãe mandam uma filha para a sala de aula e acreditam que ela está segura naquele ambiente.

Já não bastasse o número de traficantes que frequentam as escolas tentando vender drogas, agora também há jovens capazes de matar por inveja.





Essas barbáries acontecem desde que se decidiu criar uma coleção de movimentos para enfrentar as famílias e destruir a instituição familiar.

Foi a partir desse período que começaram a ocorrer assassinatos de adolescentes e, também, por que não dizer, casos de jovens homens que matam mulheres que não querem manter uma relação nociva.

Isso tem, sim, relação com a estrutura social. E toda estrutura social fica comprometida quando se decide destruir a instituição da família.

A história do mundo mostra isso em diferentes épocas