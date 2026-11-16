ANTONIO CHAHESTIAN Adriane Galisteu

Adriane Galisteu já foi uma menina pobre, que não podia comer as coisas de que gostava porque a mãe não tinha dinheiro para comprar.

Ela sempre foi decidida a conquistar seu próprio dinheiro e a dar à mãe tudo aquilo que ela não pôde ter no passado.

E conseguiu.

A primeira conquista foi com o livro sobre sua história com Ayrton Senna. A publicação foi um grande sucesso.

Logo depois, veio a revista Playboy, na qual Galisteu bateu recorde de vendas.

Depois, veio o programa na RedeTV!, onde ela ganhava bem. Em seguida, recebeu uma oferta generosa da TV Record.

Um dos maiores prêmios foi o contrato fantástico de quatro anos, com salário de R$ 1 milhão por mês, que Silvio Santos lhe ofereceu naquela época.

Paralelamente , foram muitos milhões recebidos por trabalhos publicitários.

Ela decidiu que era importante morar bem e c omprou um apartamento no mesmo endereço onde morava Jô Soares. Teve a sorte de adquirir o imóvel quando a região ainda estava com baixa valorização.

Assim, tinha dinheiro e morava muito bem.

Mas Silvio Santos, por motivos que ainda não vou contar, não renovou seu contrato.

Ela ainda fez alguns trabalhos publicitários e chegou a ser o nome de perfume mais vendido do país.

Tentou também apresentar um programa na TV Bandeirantes, mas a atração era mal dirigida e não deu certo. Tinha um Ibope pífio.

Aquilo acendeu um alerta para ela. Afinal, não sabia onde mais poderia trabalhar para ganhar um bom dinheiro.

E ficou um bom tempo fora do ar, sem grandes rendimentos.

Começou a ter pavor de ficar pobre outra vez e de não poder comer aquilo de que gostava.

Foram muitos anos longe da televisão.

Mas aconteceu que a TV Record não estava acertando na escolha dos apresentadores de A Fazenda.

Foi quando ela conversou com o vice-presidente da emissora, Walter Zagari, e disse que poderia ajudar a conquistar mais patrocinadores.

A Record apostou em Adriane Galisteu.

Hoje, ela é um dos grandes nomes da emissora e uma das principais apresentadoras da televisão brasileira. Embora, a meu ver, já tenha sido muito melhor.

Em uma entrevista recente, revelou que sempre vai carregar consigo o fantasma da pobreza.

Hoje, paga R$ 70 mil por mês para manter o filho estudando na Suíça.

Adriane Galisteu está, ao lado de Hebe Camargo, entre as mulheres mais importantes que passaram pela televisão e mantiveram a aura de grandes personalidades.

Hebe também ficou um bom tempo longe da TV e, quando voltou, reassumiu seu lugar de grande rainha.

Adriane está um pouco abaixo de Hebe, mas hoje é uma das maiores apresentadoras da televisão, tanto em talento quanto em publicidade.

Ela é muito comedida e acredito que saiba investir seu dinheiro.

Assim, o futuro sempre será bom para ela.