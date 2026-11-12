Reprodução/ Instagram Maria Teresa Antelo

Maria Teresa Antelo é uma socialite que vem publicando todas as suas andanças pelos restaurantes da cidade.

Ela tem muito bom gosto na escolha dos pratos, o que demonstra a preocupação dos restaurantes em oferecer um bom atendimento e pratos de qualidade para aparecerem bem nas postagens dela.

Assim, quando ela se senta à mesa de algum restaurante, logo o chef de cuisine é avisado de que naquela noite está ali a Ma, como é conhecida.

Mulher muito viajada e apreciadora da culinária internacional e também da brasileira, Maria Teresa desperta a atenção dos chefs, que se preocupam ainda mais em enviar os melhores pratos à sua mesa.

Meus leitores e leitoras vão se deliciar com a entrevista de Maria Teresa Antelo.

Bom divertimento a todos!

1. Você tem marcado presença no Instagram mostrando restaurantes e comidas sofisticadas. O que pensa do nível dos restaurantes do nosso país?

Acredito que o nível dos nossos restaurantes se equipara ao dos melhores restaurantes internacionais. Temos uma gastronomia extraordinária, com profissionais talentosos, ingredientes excepcionais e uma identidade cultural muito rica.

2. O que é importante para que um restaurante seja considerado de luxo?

Para mim, luxo é proporcionar uma experiência memorável. São aqueles restaurantes onde os garçons acabam se tornando nossos amigos, onde podemos desfrutar de uma comida deliciosa e celebrar a vida ao lado de pessoas que tornam nossa existência mais feliz. O verdadeiro luxo também está na maneira como nos sentimos em determinado lugar.

3. Quando você passou a se interessar por restaurantes?

Sempre foi um costume familiar. Meus pais me ensinaram, desde cedo, a comer de tudo, experimentar coisas novas e, sobretudo, valorizar os momentos à mesa. Cresci entendendo que uma refeição também é uma oportunidade de convivência, de conversas e de descobertas. São momentos em que deixamos o celular de lado para aproveitar verdadeiramente a companhia uns dos outros.

4. Qual é o seu objetivo de vida?

Meu maior objetivo é ser feliz e, por meio das minhas escolhas, demonstrar que o equilíbrio é, e sempre será, um caminho valioso. Também acredito que podemos tornar a vida mais bela por meio do amor, da curiosidade e da busca pela excelência em tudo aquilo que nos propomos a fazer.

5. Você está sempre vestida com classe. O que é mais importante para uma mulher que deseja se vestir com elegância?

Acredito que vestir-se com classe é, antes de tudo, compreender o equilíbrio entre as proporções. É desenvolver repertório para criar combinações interessantes e, sobretudo, conhecer o próprio corpo para valorizar o caimento das roupas.





Também considero essencial não sermos reféns das tendências. Elas podem ser interessantes quando dialogam com a nossa essência, mas não acredito que devam se sobrepor à nossa individualidade. Para mim, a verdadeira elegância está em saber o que faz sentido para nós.

6. Você pretende ter um restaurante ou prefere continuar sendo cliente deles?

Não pretendo ter um restaurante, mas certamente quero continuar frequentando aqueles de que gosto. Acredito que sempre existe um motivo para celebrar a vida em um lugar que nos acolhe.

7. O que você acha sobre a ditadura da beleza? Como lida com ela?

Acho essa obsessão pela magreza uma coisa absolutamente cafona e ultrapassada. Não consigo entender em que momento começamos a confundir uma aparência frágil com elegância.

Meu mentor, Nuno Cobra, sempre me ensinou a pensar na saúde antes de pensar na estética. E acho isso fundamental. A magreza a qualquer custo pode trazer consequências terríveis: comprometer a imunidade, aumentar riscos em situações médicas e, sobretudo, transformar a relação de uma pessoa com o próprio corpo em um verdadeiro tormento psicológico.

Eu adoro a beleza, evidentemente. Mas acho um contrassenso alguém se preocupar tanto em parecer bonita e tão pouco em estar saudável. Para mim, beleza nenhuma justifica esse preço.