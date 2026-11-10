Arquivo Casa 1 Festival Mix Brasil

Com o tema "Todos os Futuros Possíveis", evento acontece de 11 a 22 de novembro, em 14 espaços da capital paulista.

Première nacional de Eu Vou Ter Saudades de Você, dirigido por Daniel Ribeiro, abre o festival.

Prêmio Ícone Mix homenageia João Silvério Trevisan, escritor, cineasta, dramaturgo e ativista dos direitos humanos, com versão cinematográfica de uma de suas obras realizada com IA.

Entre os destaques internacionais estão A Bola Preta, um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2027, e Barbara Forever, vencedor do Prêmio Teddy de Melhor Documentário em Berlim.

Mostras Competitivas Nacionais apresentam títulos reconhecidos em importantes festivais brasileiros e internacionais.





Com o tema "Todos os Futuros Possíveis", que aponta para transformações, misturas, rompimento de padrões e abertura de espaço para novas possibilidades, o 34º Festival MixBrasil, um dos maiores eventos culturais LGBTQIA+ da América Latina, acontece de 11 a 22 de novembro, em 14 espaços culturais de São Paulo e em três plataformas digitais.

Sob a direção-geral de André Fischer e a direção de programação de cinema de Marcio Miranda Perez, o MixBrasil reúne 138 filmes e duas séries, provenientes de 30 países e 12 estados brasileiros, além de teatro, literatura, games, festas, performances e o tradicional Show do Gongo. A programação inclui ainda a mostra Queer.IA e as atividades de mercado e indústria do MixLab Spcine.

"Recebemos inscrições de quase mil filmes, sendo 690 brasileiros, dos quais 93 longas e médias-metragens, um recorde na história do festival", destacam os diretores.