Reprodução/SBT Celso Portiolli



Celso Portiolli, hoje um dos três maiores apresentadores da TV, fez um protesto nas redes sociais.

Ele afirmou ser um absurdo que alguns representantes da direita digam que não participariam da arrecadação do Teleton por considerarem o SBT uma emissora de esquerda.

Celso foi direto ao dizer que, se o SBT fosse de direita, nomes como Ratinho, Marcão e Felipeh Campos não estariam na emissora.

Nesse ponto, Celso está corretíssimo.

O apresentador também destacou que a televisão é uma concessão pública e, por isso, é difícil associá-la politicamente a uma única ideologia.





Em seu protesto, Celso lembrou que a AACD não pergunta aos pais qual é a orientação política deles e atende bolsonaristas e petistas da mesma maneira.

Concordo com Celso e até deixei de escrever sobre a apresentação ruim do programa e sobre o quanto Silvio Santos faz falta por não estar presente no palco.

Enfim, a colaboração com uma entidade do porte da AACD não pode ficar refém dos caprichos de quem quer que seja.