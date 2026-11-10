Divulgação Anna Zarzur

O nome dela é Anna Zarzur, herdeira de uma fortuna colossal de uma megaconstrutora da cidade.

Seu pai, Ernesto, sempre foi um homem muito respeitado no setor da construção civil e na colônia árabe.

Lembro que, certa vez, o Clube Monte Líbano, do qual toda a sua família era sócia, teve um grande problema que custaria caro para resolver.

Então, os sócios do clube resolveram fazer uma vaquinha.

Quando soube do ocorrido, o velho Ernesto Zarzur imediatamente mandou parar com a vaquinha e devolver todo o dinheiro às pessoas.

Ele próprio, Ernesto , assumiu os custos de tudo, tirando o dinheiro do próprio bolso, sem direito a desconto de imposto ou qualquer outra vantagem.

Era um homem de personalidade forte e muito generoso.

E ele teve uma filha, Anna, que assina Anna Zarzur e tem a virtude de honrar publicamente o pai.

Ela já fazia isso quando ele era vivo. Gostava de ouvir o pai falar sobre a vida e os negócios.

Hoje, ela está no conselho da empresa da família e, sempre que pode, fala do pai em palestras, com muito orgulho.

Hoje em dia, os filhos não têm o costume de honrar os pais, de agradecer por tudo o que eles fizeram durante a infância ou a adolescência.

Atualmente, a maioria das pessoas entende que era obrigação dos pais fazer o que fizeram pelos filhos.

Então, quando a gente encontra uma mulher que publicamente tece os maiores elogios ao pai, dizendo que ele era sábio , isso faz com que cada um que já não tem mais o próprio pai se lembre do quanto ele também era sábio, mesmo sem ter a fortuna que Ernesto Zarzur teve.





Anna Zarzur deve ser vista como exemplo do que deveriam ser todas as pessoas, em vez de rejeitarem a família.

Todo ser humano é metade mãe e metade pai.

E quem não entende isso acaba tendo muitos problemas por rejeitar a família.

O tempo e o vento, quando passam, não permitem que as mesmas situações aconteçam de novo.

Feliz de quem vive o tempo em seu tempo e entende as carícias da ventania.