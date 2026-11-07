Reprodução/ Instagram Ivy Mena

Um homem que entrou em conflito com a esposa após ela descobrir suas assinaturas de conteúdo adulto encontrou uma saída inusitada para uma possível separação: pedir que uma das próprias criadoras o representasse no divórcio. Ao saber que ela também era advogada, aproveitou a conversa sobre a crise no casamento para perguntar se poderia contratar seus serviços jurídicos.

A criadora de conteúdo Ivy Mena, conta que o contato começou como um desabafo. O assinante relatava a discussão em casa, mas aos poucos passou a fazer perguntas sobre sua atuação na advocacia. “Eu estava lendo como um relato de algo que tinha acontecido com ele. Aí perguntou se eu era advogada e se trabalhava com divórcio. Ele já me conhecia da plataforma e achou que podia aproveitar o contato para resolver o divórcio”, conta.

O que surpreendeu Ivy foi a naturalidade com que ele passou de assinante a possível cliente. Na avaliação dela, o homem estava tão concentrado em encontrar alguém para representá-lo que não parecia ter considerado como a escolha seria recebida pela esposa. “Para ele, fazia todo o sentido: precisava de uma advogada e estava conversando com uma. Só que eu também era uma das mulheres que ele pagava para acompanhar. Perguntei se ele tinha pensado nessa parte”, afirma.





Ao imaginar como seria apresentada à mulher, Ivy diz que encontrou o maior impasse daquele pedido. “Já pensou ela perguntar como ele conheceu a advogada? Ele ia dizer o quê?‘Amor, você viu a cobrança na fatura.’ Se descobrir a assinatura já tinha dado aquela confusão, imagina descobrir que agora ele queria pagar meus honorários”, conclui.