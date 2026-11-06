Reprodução/ Internet Felipeh Campos é um dos apresentadores do Simbora

O SBT decidiu deixar para 2027 a estreia da nova revista eletrônica da manhã, intitulada Simbora.

Não vou criticar o conteúdo de algo que sequer foi ao ar.

Mas é inconcebível que uma emissora do porte do SBT faça um anúncio e, logo depois, mude a data de estreia para o ano seguinte.

Tem coisa pior. O diretor de Jornalismo também ser o diretor do programa mostra um primarismo inaceitável.

Primeiro, o diretor de Jornalismo, Leandro Cipoloni, contratado a mando de Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, não vai saber dirigir o programa, assim como não sabe ser diretor de Jornalismo.

Tanto que o jornalismo do SBT passa por sua pior fase. E fica cada dia pior, se entendermos que nada ali tem bom Ibope.

Então, em lugar nenhum do mundo, a não ser na triste TV Band, o diretor de Jornalismo dirige e apresenta.





Nem na TV Record o Guerreiro se atreve a fazer tal besteira.

Mas, no SBT, sob o comando de Daniela Beyruti, acontecem coisas insofismáveis.

Eu não acredito no programa e digo o motivo.

Na revista eletrônica anterior, dirigida pelo diretor de Eliana, o SBT registrou o pior Ibope das manhãs.

O jornalismo do SBT comete a ousadia de não ter Ibope com o tipo de jornalismo do Aqui Agora.

Quem não sabe ter Ibope com o Aqui Agora não sabe fazer mais nada em jornalismo.

Assim é, se não lhe parece.