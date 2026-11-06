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Recebi e compartilho com vocês os números do Ibope, referentes à média nacional das emissoras de TV nas 24 horas de outubro de 2026.

Primeiro, apresento os números e, depois, faço os comentários.

Média nacional – outubro de 2026

- TV Globo: 10,5

- TV Record: 3,1

- SBT: 2,0

- TV Band: 0,7

- RedeTV!: 0,15

É inacreditável que as direções das emissoras de TV, todas elas, contratem tão mal as pessoas que vão definir os rumos da televisão aberta.

E são todas, da TV Globo à RedeTV!.

A TV Globo passa por um dos piores momentos de sua história, fazendo escolhas cada vez piores, tanto no jornalismo quanto no entretenimento.

Nesta semana, os substitutos de Ana Maria Braga atingiram o cúmulo do ridículo ao protagonizarem dancinhas que só caberiam no TikTok.

Mas a TV aberta não é TikTok.

A TV aberta é vista, em sua maioria, por donas de casa.

E as pessoas que fazem a televisão aberta demonstram uma ignorância sobre o setor sem precedentes. Isso acontece em todas as emissoras.

Na TV Record, o bispo Edir Macedo deixou tudo por conta de sua filha, que, inexoravelmente, nada entende de televisão aberta.

E o Ibope piora sempre.

O SBT consegue ter menos audiência que a TV Record, mesmo considerando que, durante toda a madrugada, a Record exibe programas religiosos.

Infelizmente, quem manda no SBT entende tanto de televisão aberta quanto de aviação.

Aliás, a TV Record tem a façanha de registrar audiência com o "Jornal da Record", mas não conseguir repercussão alguma sobre coisa nenhuma.





Na RedeTV!, só duas pessoas têm audiência acima de 1 ponto: Sonia Abrão e Jorge Lordello.

Mas a média da emissora mostra que o dono entende de televisão aberta tanto quanto entende de moda.

Ele não entende nem de uma coisa nem de outra.

A TV Band, com 0,7 ponto, mostra que o presidente da emissora, Johnny Saad, responsável direto pelo fracasso do canal, merece o que está passando.

As atitudes pessoais de Johnny demonstram uma pessoa muito diferente daquela que aparece de terno sob medida.

É triste a situação das TVs abertas, cujos comandantes não fazem ideia das bobagens que estão fazendo e continuarão a fazer.

A TV Band e a RedeTV! poderiam vender suas concessões para que aquilo pudesse se transformar em emissoras de televisão de verdade.

Mas a vaidade impede.

A vaidade derrete as virtudes.