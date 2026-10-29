Reprodução/ Internet Kaluana, Rainha de Bateria da Leandro de Itaquera

Aos 23 anos, a jornalista Kaluana carrega no Carnaval uma história marcada por tradição, pertencimento e legado. Neta do presidente da Leandro de Itaquera, Leandro Alves Martins, a beldade nasceu e cresceu dentro da tradicional escola de samba da Zona Leste de São Paulo, construindo desde cedo uma forte ligação com a agremiação.

Foi no chão da Leandro de Itaquera que Kaluana se formou como sambista e aprendeu a valorizar os fundamentos e a história do Carnaval. Seu primeiro desfile aconteceu aos 7 anos de idade, em 2018. Desde então, nunca mais se afastou da folia e passou a construir sua própria trajetória dentro da escola.

Aos 15 anos, Kaluana assumiu o posto de Rainha de Bateria, posição que ocupa até hoje. À frente dos ritmistas, ela representa uma linhagem de grandes rainhas que fizeram história na agremiação e ajudaram a construir a identidade da escola ao longo dos anos.





Mais do que ocupar um posto de destaque, Kaluana encara a função como uma responsabilidade e uma forma de honrar as mulheres que a antecederam. Para ela, representar a bateria da Leandro de Itaquera é também manter viva uma tradição familiar e o legado de uma escola que faz parte de sua própria história.

“Me formei sambista nesse chão de tanto fundamento e conquistas. Carrego esse legado de rainhas incríveis que vieram antes de mim com muito amor e orgulho”, afirma Kaluana.