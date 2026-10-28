Instagram/Reprodução Vera Fisher

Vera Fischer, que ganhou o concurso de Miss Brasil aos 18 anos e foi vista em todo o país, numa época em que todo mundo assistia ao Miss Brasil, passou a ser conhecida quando participava de novelas da TV Globo e atingiu o auge quando era protagonista dessas novelas.

Eu a considero uma das maiores atrizes que este país tem, embora esteja muito subaproveitada ultimamente.

Pois esta Vera, quando estava no auge, protagonizando uma novela da TV Globo, apaixonou-se loucamente por um homem que eu considero um dos maiores atores que já teve na TV e que morreu alguns anos atrás.

Eu conheci o ator e tive o privilégio de contracenar com ele quando eu tinha 12 anos, lá na TV Excelsior.

Ele foi meu diretor em um especial da TV Excelsior.

Eu conheci quatro grandes diretores em trabalhos pessoais: Armando Rosas, na TV Record; Aparecida Baxter, na TV Excelsior; Walter Stuart, na TV Excelsior; e este grande ator e diretor, que prefiro manter anônimo.

Vamos lá.

Reprodução Instagram Vera Fisher, ex-atriz da Globo





Era uma personalidade tão fascinante que vi homens e mulheres se encantarem por ele.

E ele estava casado.

Vera Fischer não resistiu a uma paixão por este ator.

Os dias de ensaio e gravação entre eles se transformaram em um ato de enorme fascinação, ajudado pelo papel que os dois interpretavam.

E os dois se apaixonaram loucamente.

Foi uma paixão tão avassaladora que ultrapassou as telas e entrou pela vida deles.

Em um determinado momento, até a esposa do ator sabia.

Foi quando ela foi se aconselhar com uma amiga, que lhe ensinou: “Deixe acontecer, jamais diga nada, é apenas uma paixão e as paixões passam. Eu tive esta experiência com o meu marido e jamais disse a ele que sabia de tudo. E ele voltou para mim e vivemos bem até ele morrer”.

E assim a atriz, esposa do ator, fez.

Reprodução Vera Fisher





Passou um tempo, e alguma coisa estava incomodando muito a Vera, mesmo ela estando apaixonada.

Vera conhecia, embora não fosse amiga da esposa do ator.

E aquilo a incomodava tanto que, um dia, ela decidiu pela razão e, numa conversa objetiva com o ator, Vera tomou a iniciativa de terminar a relação.

Vera ficou arrasada, lógico, pois a paixão dela era verdadeira.

E ninguém manda na paixão.

O ator também estava apaixonado e aceitou as condições de Vera pelo fim do relacionamento.

Por algum tempo, sempre que este ator era visto na novela, seu rosto ficava olhando para o horizonte, perdido, como se estivesse interpretando alguma ação.

Mas não era nada disso.

Ele estava, sim, perdido em sentimentos e pondo a razão em ordem.





Um dia, ele conseguiu mudar os seus pensamentos e voltou a dar o amor que sempre deu à sua mulher.

E tanto o ator quanto sua esposa viveram muitos anos mais, até a morte deles.

Ele se foi primeiro, deixando um espaço jamais preenchido na TV e no coração da mulher amada.

Ela foi, um tempo depois, se encontrar com ele, apaixonada como sempre esteve.