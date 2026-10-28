Mansões com varanda, acessórios de grife e sessões de beleza nos bastidores de shows fazem parte da vida de alguns cachorros de celebridades. Os cuidados podem incluir construções avaliadas em centenas de milhares de dólares e profissionais que levam o atendimento até os compromissos dos tutores. Enquanto os donos se preparam para apresentações e eventos, seus animais também têm horário no salão, figurino e uma estrutura própria à disposição.Paris Hilton construiu uma residência de dois andares para seus cães, com ar-condicionado, aquecimento, varanda e decoração assinada. A construção teve seu custo estimado em US$ 325 mil quando foi apresentada ao público. Ao compartilhar imagens, a empresária descreveu, em tradução livre: “Meus cães vivem nesta mansão de dois andares que tem ar-condicionado, aquecimento, móveis de designer e um lustre”. O espaço é tão completo que seus filhos chegaram a dizer que se mudariam para lá durante uma visita à casa dos animais.Nos bastidores das turnês, os cachorros também recebem atendimento de estrela. Pets de Justin Bieber, Adam Sandler e Zach Bryan já foram atendidos por um serviço móvel de banho e tosa que leva sua estrutura até os compromissos dos artistas. No caso de Bryan, a van entrou na área reservada aos ônibus da turnê para cuidar dos animais no próprio estádio. O salão acompanha a agenda: o cachorro recebe os cuidados sem precisar sair do local onde está com o tutor.Na Flórida, o influenciador brasileiro Dan Cunha, de 42 anos, atua como “concierge de pets de luxo”, com cuidados que se adaptam à rotina dos animais e às preferências de seus tutores. Um dos responsáveis pela Premium Pets, ele vive nos Estados Unidos há 25 anos e comenta a estrutura que acompanha esses cachorros. “Quando o animal viaja com a família, o atendimento precisa chegar até ele. Pode ser no hotel, na residência ou durante um compromisso do tutor. Ter alguém organizando esses detalhes faz parte do luxo”, explica.A atenção aos animais também chega ao guarda-roupa. Pilaf, a chihuahua de Demi Moore, ganhou um ensaio com bolsas de luxo e pulseiras usadas como colares, além de uma pequena gravata personalizada para combinar com o figurino da atriz nos preparativos para o Met Gala. Demi já contou que a cadelinha havia viajado à Europa 14 vezes . Kylie Jenner, por sua vez, apresentou uma casa exclusiva para seus cães, equipada com aquecimento e ar-condicionado.Para Dan, essas peculiaridades ajudam a entender por que o atendimento personalizado pode envolver escolhas que surpreendem quem está fora desse universo, incluindo a água utilizada no banho. “Quando a família escolhe a roupa, os móveis e até a temperatura da casa do cachorro, um pedido de água importada segue essa mesma lógica. O cuidado com o animal acompanha os hábitos dos donos. É por isso que uma sessão de banho pode envolver tantas preferências quanto a preparação do próprio tutor para um evento”, conclui.
Comentários
Clique aqui e deixe seu comentário!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Mais Recentes