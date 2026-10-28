Dan Cunha
Arquivo pessoal
Dan Cunha

Mansões com varanda, acessórios de grife e sessões de beleza nos bastidores de shows fazem parte da vida de alguns cachorros de celebridades. Os cuidados podem incluir construções avaliadas em centenas de milhares de dólares e profissionais que levam o atendimento até os compromissos dos tutores. Enquanto os donos se preparam para apresentações e eventos, seus animais também têm horário no salão, figurino e uma estrutura própria à disposição.

Paris Hilton construiu uma residência de dois andares para seus cães, com ar-condicionado, aquecimento, varanda e decoração assinada. A construção teve seu custo estimado em US$ 325 mil quando foi apresentada ao público. Ao compartilhar imagens, a empresária descreveu, em tradução livre: “Meus cães vivem nesta mansão de dois andares que tem ar-condicionado, aquecimento, móveis de designer e um lustre”. O espaço é tão completo que seus filhos chegaram a dizer que se mudariam para lá durante uma visita à casa dos animais.

Nos bastidores das turnês, os cachorros também recebem atendimento de estrela. Pets de Justin Bieber, Adam Sandler e Zach Bryan já foram atendidos por um serviço móvel de banho e tosa que leva sua estrutura até os compromissos dos artistas. No caso de Bryan, a van entrou na área reservada aos ônibus da turnê para cuidar dos animais no próprio estádio. O salão acompanha a agenda: o cachorro recebe os cuidados sem precisar sair do local onde está com o tutor.

Na Flórida, o influenciador brasileiro Dan Cunha, de 42 anos, atua como “concierge de pets de luxo”, com cuidados que se adaptam à rotina dos animais e às preferências de seus tutores. Um dos responsáveis pela Premium Pets, ele vive nos Estados Unidos há 25 anos e comenta a estrutura que acompanha esses cachorros. “Quando o animal viaja com a família, o atendimento precisa chegar até ele. Pode ser no hotel, na residência ou durante um compromisso do tutor. Ter alguém organizando esses detalhes faz parte do luxo”, explica.

A atenção aos animais também chega ao guarda-roupa. Pilaf, a chihuahua de Demi Moore, ganhou um ensaio com bolsas de luxo e pulseiras usadas como colares, além de uma pequena gravata personalizada para combinar com o figurino da atriz nos preparativos para o Met Gala. Demi já contou que a cadelinha havia viajado à Europa 14 vezes . Kylie Jenner, por sua vez, apresentou uma casa exclusiva para seus cães, equipada com aquecimento e ar-condicionado.

Para Dan, essas peculiaridades ajudam a entender por que o atendimento personalizado pode envolver escolhas que surpreendem quem está fora desse universo, incluindo a água utilizada no banho. “Quando a família escolhe a roupa, os móveis e até a temperatura da casa do cachorro, um pedido de água importada segue essa mesma lógica. O cuidado com o animal acompanha os hábitos dos donos. É por isso que uma sessão de banho pode envolver tantas preferências quanto a preparação do próprio tutor para um evento”, conclui.

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