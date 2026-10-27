Durante uma passagem pelo Rio de Janeiro, tive a oportunidade de assistir à peça O Paraíso Enlouqueceu, apresentada em um espaço fora do circuito teatral tradicional. A experiência reforçou uma lição aprendida ainda na adolescência: grandes espetáculos e talentos também podem ser encontrados em lugares inesperados.
A peça é simplesmente fantástica e, além de divertida, chama a atenção pelo trabalho de seus profissionais. Após assistir à apresentação, conversei com Danielle Dias, atriz e produtora do espetáculo, que contou um pouco sobre os desafios de tirar o projeto do papel e mantê-lo em cartaz.
1. Quais foram as principais dificuldades para produzir O Paraíso Enlouqueceu?
Os desafios para produzir uma peça são inúmeros. Temos dificuldades financeiras, já que fazemos teatro de guerrilha, ou seja, sem recursos financeiros suficientes. Também precisamos conciliar as agendas dos integrantes do elenco para os ensaios, lidar com imprevistos e organizar figurinos.
Conseguir datas em teatros também é muito difícil, devido à burocracia. Já enviei inúmeros e-mails para diferentes espaços e não obtive respostas. Às vezes, ligamos, mas ninguém atende. É um processo complicado, embora as indicações de outras pessoas possam facilitar o caminho.
São muitos obstáculos quando fazemos teatro de guerrilha. É preciso amar muito o projeto e, principalmente, o teatro.
2. É difícil conseguir patrocinadores?
Conseguir patrocinadores é algo muito complicado. Além das burocracias, muitas empresas não dão o devido valor aos atores que são conhecidos, mas não necessariamente famosos, mesmo quando o projeto é fantástico. Muitas vezes, elas sequer analisam a proposta e, mesmo quando enviamos e-mails, não respondem.
3. Como vocês conseguem manter um elenco tão grande?
Graças a Deus, temos um elenco numeroso, formado por atores e atrizes de muito talento. Tudo funciona como uma engrenagem, e um elenco coeso faz toda a diferença na hora da apresentação. Isso é algo que temos em nosso espetáculo.
4. Como é feito o pagamento do elenco e da equipe técnica?
Como mencionei, somos um grupo de teatro de guerrilha, sem recursos financeiros fixos. Tudo é pago com o dinheiro arrecadado na bilheteria. Primeiro, priorizamos o pagamento dos técnicos e, depois, o do elenco.
Por isso, precisamos de muita divulgação, tanto por parte da produção quanto dos integrantes do elenco. Sempre digo que cada pessoa tem seus amigos, que também têm outros amigos. É importante divulgar nas redes sociais de forma constante para que a apresentação não caia no esquecimento.
A produção também conta com os amigos da imprensa para ajudar na divulgação. Felizmente, tivemos bastante espaço, mas nunca é demais divulgar o nosso trabalho.
5. Quando será a próxima apresentação de O Paraíso Enlouqueceu?
Nossa próxima apresentação será no dia 7 de novembro de 2026, às 19h, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Serviço
Espetáculo: O Paraíso Enlouqueceu
Data: 7 de novembro de 2026
Horário: 19h
Local: Teatro Raul Cortez, Duque de Caxias (RJ)
Apoiador: SatedRJ
Apresentação: BML Produções
Realização: Instituto Cultural Elias Soares
Autora: Bethânia Lewis
Direção: Elias Soares Filho
Direção de produção: Danielle Dias
Produtoras: Bethânia Lewis, Danielle Dias e Márcia Thobiaz
Elenco:
Andréa Gitana
Alexandre Campos
Bethânia Lewis
Bruno Freitas
Danni Almeida
Danielle Dias
Elias Soares Filho
Fabi Plantil
Higor Alcântara
Jane Lima
Márcia Thobiaz
Virginia Vitoriosa
Wendel Mendes
Equipe técnica:
Sonoplastia: Márcia Thobiaz e Pedro Lessa
Iluminação e som: Elezier Maia
Maquiagem: Fabi Plantil
Figurino: Elias Soares Filho
Trilha sonora e cenografia: informações não especificadas.