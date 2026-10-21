Instagram Miss Bumbum 2026



A influenciadora Mel Breia, de 24 anos, representante do Rio de Janeiro e escolhida pela Playboy Nova Zelândia como um dos rostos da “beleza sem filtros”, venceu a 14ª edição do Miss Bumbum Brasil. A coroação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16), após a disputa realizada na noite de quinta-feira (15), na Opium Club, na Vila Olímpia, em São Paulo. A atriz Luiza Ambiel, conhecida pela participação na Banheira do Gugu, apresentou o evento, que reuniu jornalistas, convidados e influenciadores digitais.

Com 117 centímetros de bumbum, Mel apostou em uma performance inspirada no universo burlesco para disputar o título. A apresentação começou com a influenciadora cantando Happy Birthday to You a capela, em referência à interpretação de Marilyn Monroe, antes de seguir com o número diante dos jurados e do público.

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Formada como atriz, Mel também já trabalhou como figurante em produções da TV Globo. Fora dos palcos, a vencedora chamou atenção ao afirmar que gasta menos de R$ 100 por mês com maquiagem e compartilhar cuidados caseiros com ingredientes naturais. Entre os hábitos que relatou estão o uso da parte interna da casca de banana no rosto e a aplicação de pitaya como maquiagem.

A rotina simples acompanha o discurso que ganhou destaque com a Playboy: usar poucos produtos e evitar filtros para manter uma aparência próxima daquela que apresenta pessoalmente.

O pódio ficou completo com Cris Baldissera, do Rio Grande do Sul, em segundo lugar, e Bruna Moraes, do Espírito Santo, em terceiro, com o título de Bumbum de Bronze. Além das três primeiras colocadas, Gabi Rosa, de Santa Catarina, recebeu a faixa de Miss Bumbum Revelação, enquanto Bia Black, de Rondônia, foi escolhida Miss Bumbum Simpatia.