Reprodução/Divulgação Sérgio Fialho

Uma piada sobre um candidato, um desabafo político ou a defesa de uma causa não comprovam, isoladamente, a existência de uma campanha. A dúvida começa quando o influenciador preserva o formato pelo qual ficou conhecido, mas passa a direcionar o conteúdo repetidamente contra um nome ou em benefício de outro. Sem número, partido ou pedido explícito de voto, a propaganda pode chegar ao eleitor com a aparência de meme, análise pessoal ou manifestação espontânea.

Recém-eleito suplente de deputado federal pelo Paraná,, de 40 anos, relata queno Instagram durante a campanha. A experiência o levou a questionar conteúdos eleitorais que não aparecem como anúncios porque são incorporados à linguagem habitual de influenciadores. “Quando existe um anúncio oficial, o público consegue identificar o candidato e a natureza política daquela mensagem. No, nem sempre é possível saber quem escolheu a pauta ou se houve alguma vantagem. Esse é o primeiro alerta: o formato do criador continua igual, mas o”, afirma.

A segunda forma aparece quando umaEm 2018, aSegundo ela, depois percebeu que as orientações recebidas promoviam candidaturas específicas do PT. O caso ficou conhecido comoe foi levado à apuração. À época, representantes envolvidos negaram ter autorizado pagamentos irregulares. “Quando começam a chegar nomes, textos e direcionamentos prontos, é preciso perguntar quem está organizando e financiando aquele conteúdo”, explica Fialho.