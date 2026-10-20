A influenciadora Bella Mantovani, de 33 anos, conta que passou dois anos regando e adubando uma costela-de-adão de plástico, convencida de que era verdadeira. A planta, que ganhou de uma amiga no aniversário de 31 anos, ficava em um vaso na varanda, perto do jardim da frente de casa. Ela só percebeu o engano quando resolveu trocar o recipiente e, ao retirar a planta, viu que não havia nenhuma raiz.
O vaso já veio com pedrinhas cobrindo a base, e Bella diz que nunca tinha mexido naquela parte. As folhas sempre verdes eram, para ela, sinal de que os cuidados estavam funcionando. “Eu regava, colocava mais perto da luz e comprei adubo. Quando alguém elogiava, eu ainda explicava como cuidava. Estava toda orgulhosa porque achei que finalmente tinha uma planta que não morria comigo”, conta.
Até que encontrou um vaso que combinava melhor com a entrada da casa e decidiu fazer a troca. Afastou as pedras e tentou soltar a planta, esperando encontrar terra presa às raízes. “Puxei devagar para não estragar e saiu tudo inteiro. Olhei embaixo e não tinha raiz, só uma base com as hastes encaixadas. Aí peguei numa folha, virei, examinei e pensei: não acredito que estou dando água para isso há dois anos”, relata.
Bella manteve a costela-de-adão na decoração, mas deixou de lado o regador e o adubo. O mais difícil, segundo ela, foi admitir que a aparência da planta não tinha relação nenhuma com sua dedicação. “Eu já tinha até recomendado o adubo para outras pessoas. Falava que era ótimo, que bastava olhar a minha planta. Agora, se alguém pergunta como faço para deixar tão bonita, digo que passo um pano”, conclui.