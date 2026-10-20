Reprodução/ Internet Christian Fittipaldi comandará equipe na Stock 2027

A maior categoria do automobilismo brasileiro terá uma nova equipe no grid em 2027. A Stock Car Pro Series, palco de grandes campeões e disputas que atravessam gerações, receberá a Fittipaldi. Composta por Christian Fittipaldi, Eduardo Akel e Adilson Morari, a nova equipe conecta a força de um sobrenome histórico à experiência de profissionais que conhecem os desafios de transformar preparação em desempenho.

Referência no automobilismo nacional, a Stock Car reúne talento ao volante, desenvolvimento técnico e precisão no trabalho das equipes. Em uma competição na qual cada detalhe pode decidir uma corrida, a preparação começa muito antes da largada. É nesse ambiente de exigência que a Fittipaldi construirá sua trajetória, reunindo competências complementares e uma vontade inegociável de vencer.

Um nome que atravessa gerações

A história da família Fittipaldi está ligada a capítulos marcantes do automobilismo. Das conquistas internacionais à criação da única equipe brasileira na Fórmula 1, o sobrenome se tornou símbolo de talento, coragem e iniciativa. Uma história construída tanto por quem assumiu o volante quanto por quem aceitou o desafio de desenvolver carros e colocar uma equipe na pista.

Na Stock Car, esse legado também tem raízes próprias. Wilson Fittipaldi Júnior, pai de Christian, foi vice-campeão da categoria em 1991 e conquistou duas vitórias e 20 pódios ao longo de sua trajetória na competição. Uma história que aproxima ainda mais o sobrenome Fittipaldi do grid em que a nova equipe iniciará seu caminho em 2027.

Esse espírito inspira o novo projeto. Sob o conceito “Uma nova equipe. Um legado que continua.”, a Fittipaldi nasce com identidade própria e com a responsabilidade de transformar sua herança esportiva em trabalho no presente.

A ligação entre passado e futuro ganha forma na união dos três sócios. Cada um chega com uma trajetória distinta, somando experiências que se encontram na oficina, no box e nas decisões que darão sustentação à operação.

Três trajetórias, um objetivo

Christian Fittipaldi traz a vivência de uma carreira internacional, com passagem pela Fórmula 1 e atuação de destaque no automobilismo norte-americano como Indy, Nascar e provas de endurance. Sua experiência acrescenta a perspectiva de quem conhece as exigências da competição ao volante e a importância da relação entre piloto e equipe. Ao mesmo tempo, sua presença estabelece a ligação direta entre o legado familiar e o novo capítulo que começa a ser construído.

Eduardo Akel atua no automobilismo desde 2007, com experiência em Stock Car, Stock Light, GT3, TCR, Endurance Brasil e Porsche Cup. Sua trajetória inclui participação em conquistas de títulos na Porsche Cup, no Endurance Brasil e no TCR South America. O trabalho em diferentes categorias e formatos de competição amplia o conhecimento técnico que leva à Fittipaldi, contribuindo para a construção e o desenvolvimento da nova equipe.

Adilson Morari iniciou sua trajetória no esporte em 1993 e atua como proprietário de equipe desde 2006, com dedicação às categorias de acesso à Stock Car. Seu currículo reúne quatro títulos no Mercedes Grand Challenge e três na categoria hoje denominada Stock Light, além de vice-campeonatos. Ainda em atividade na Light, traz ao projeto e xperiência na formação de equipes, na gestão da operação e na preparação para os desafios de cada etapa.

Juntas, essas trajetórias formam a base do projeto: experiência de pilotagem, conhecimento técnico e capacidade de organizar o trabalho de uma equipe de competição.