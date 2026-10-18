Reprodução/ Instagram Laís Dias

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Laís Dias, de 28 anos, gravou um vídeo logo após desembarcar no aeroporto de Campinas, em São Paulo, relatando um constrangimento durante a inspeção de sua mala de mão. Segundo ela, a bagagem foi aberta após passar pelo raio-X, e os policiais verificaram um brinquedo íntimo que estava apitando.

Ainda no aeroporto, Laís mostrou onde o acessório estava guardado enquanto explicava como começou a abordagem. “Acabei de desembarcar aqui no aeroporto. Cheguei e aí os policiais falaram que queriam abrir minha mala porque tinha alguma coisa suspeita. Estava bem aqui, ó. E aí, OK, abriram”, contou.

Ao lembrar o momento em que os objetos ficaram à mostra, ela descreveu as reações de quem estava por perto. “A mulher da minha frente começou a rir. E daí que eu comecei a entender por que ela começou a rir, e o policial também começou a rir da situação”, disse.





Laís explicou que levar os acessórios faz parte de seus hábitos de viagem, mas um deles chamou a atenção durante a inspeção. “Vocês sabem que eu não saio para viajar ou saio assim longe sem meus brinquedinhos, né? Era um específico que eles estavam olhando lá. Um bem grandão que estava apitando. Gente, que vergonha, que vergonha, sério”, concluiu.