Desenvolvido por IA Vídeos do Instagram

É inadmissível que uma plataforma chamada Instagram se preste a colocar no ar vídeos ridículos, nos quais a história mostra apenas um trecho, e o restante não pode ser encontrado em lugar algum.

Isso é um ato de sadismo e agressão contra as pessoas.

É essa porcaria que chamam de novela de Instagram?

O que alguém pode ganhar com isso, além de praticar sadismo e brincar com as pessoas?

Você tem ideia de quantos vídeos desse tipo são postados no Instagram?

Milhares, que fazem o Instagram debochar das pessoas.

O que alguém ganha com isso?

E tem mais: isso não é arte, cinema nem coisa alguma.

São apenas alguns vídeos feitos de maneira grotesca para menosprezar as pessoas.

O ato de publicar vídeos sem o desfecho da história representa uma agressão pública a milhares de pessoas que acreditam estar acompanhando uma narrativa.

Isso sem citar a falta de roteiro e de continuidade.

É tudo o que não presta.

Gera ansiedade e frustração.

Fala-se tanto em censurar as plataformas, mas permite-se que esse tipo de conteúdo seja publicado.

Enfim, a desqualificação é total, assim como a agressão contra as pessoas.