Pexels/Valeria Boltneva Elas contam tudo sobre criação de conteúdo adulto por assinatura

São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre lideram um levantamento sobre os acessos a conteúdo adulto nos últimos 90 dias, mas a lista também traz cidades do interior à frente de capitais. Campinas aparece entre as dez primeiras, enquanto Joinville e Uberlândia superam Cuiabá, São Luís e Campo Grande nos acessos registrados por uma plataforma do setor.

Os dados são da Fatal Fans e colocam, nesta ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Brasília, Goiânia e Campinas nas dez primeiras posições. Porto Alegre fica próxima do Rio e supera Belo Horizonte. Já Campinas praticamente empata com Goiânia, com diferença inferior a 1% no volume de acessos.

Para Kellerson Kurtz, diretor de negócios da plataforma, um dos resultados que chamam atenção é a presença de cidades associadas a um perfil mais conservador.“Joinville aparece à frente de três capitais, e Curitiba está entre as cinco primeiras. São cidades associadas a um perfil mais conservador que também têm uma presença importante no consumo de conteúdo adulto. Esse contraste chama atenção quando olhamos para o ranking”, afirma.

Florianópolis também se destaca ao aparecer praticamente empatada com Belém. Ao lado de Porto Alegre, Curitiba e Joinville, a capital catarinense integra o grupo de quatro cidades do Sul entre as 21 localidades identificadas na tabela. Fora das capitais, Campinas ocupa o décimo lugar, Uberlândia o décimo quinto e Joinville o décimo sexto.

O levantamento ganhou uma comparação específica no domingo das eleições: entre 4 de outubro, dia do primeiro turno, e 27 de setembro, as novas assinaturas de conteúdo cresceram 45,6%, enquanto as visitas aumentaram 14%. A contagem das novas assinaturas exclui renovações automáticas. Kellerson destaca a diferença entre os dois resultados: “Neste domingo, não houve apenas mais visitas: as novas assinaturas cresceram em uma proporção muito maior. Na minha leitura, esse é o dado que merece atenção”, afirma.

Entre as 14 cidades acompanhadas nos dois domingos, Belém teve a maior alta percentual nos acessos, de 24,7%. São Paulo manteve o maior volume e avançou 15%, enquanto o Rio de Janeiro registrou queda de 1,5%. Para Kellerson, a comparação ajuda a observar como o consumo pode variar em dias que mobilizam o público. “Grandes eventos, como eleições e jogos decisivos de futebol, podem mexer com o consumo de conteúdo adulto. A ansiedade, a expectativa ou o desejo de distração podem levar o público a consumir mais ou menos”, conclui.