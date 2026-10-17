Reprodução/Internet/divulgação Frederic Kachar

O diretor da Globo demitido de maneira rápida, Frederic Kachar, estava havia 29 anos sentado na mesma cadeira que um dia Roberto Irineu ocupou.

Quando Roberto Marinho se afastou, seu filho Roberto Irineu era o homem que comandava a Rio Gráfica Editora.

Então, Roberto Irineu assumiu a presidência da Globo e escalou para seu lugar Frederic Kachar, que era homem de confiança de Roberto Irineu havia 30 anos.

Esse homem, que há 30 anos era de confiança de Roberto Irineu, foi demitido porque suas falas vieram a público.

Não pelo que fez, mas porque apareceram conversas dele com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Afinal, o que mais pode haver no celular de Vorcaro que possa comprometer alguém da família Marinho?

Não me digam que Frederic pedia dinheiro a Vorcaro sem o conhecimento da família Marinho, porque eu não acredito.

Mas há algo ainda mais espantoso.

É que Frederic, homem de confiança de Roberto Irineu, teria feito comentários horrorosos sobre três artistas contratadas pela Globo.





E nenhuma das jornalistas do time falou nada, sequer sobre a maneira absurda como uma companheira de trabalho foi citada.

Nem Natuza Nery, nem Andréia Sadi, nem Miriam Leitão tiveram a coragem de falar nada.

Quantas mulheres mais eram citadas de maneira jocosa pelo diretor? Isso me espanta.

Os diretores da Globo têm a mania de se referir às contratadas da emissora da mesma maneira?

É o que sempre vamos pensar?