Reprodução/Internet Cidade Alerta

A única coisa incólume da TV Record continua sendo o Cidade Alerta.

Hoje, o programa é apresentado por Reinaldo Gottino.

O Cidade Alerta teve seu auge quando foi apresentado por Marcelo Rezende e chegou a marcar 23 pontos de Ibope.

Isso aconteceu em uma época em que nem o comando da TV Record sabia o motivo de tanto sucesso. A direção da emissora acreditava que aquilo duraria para sempre.

Mas aquele sucesso, embora também se devesse ao imenso talento de Marcelo Rezende, estava alicerçado na novela Os Dez Mandamentos.

E o comandante da TV Record, Marcelo Silva, bispo, fez o favor de acabar com a novela antes do tempo.

Quando Os Dez Mandamentos acabou, também caiu o excelente Ibope do Cidade Alerta.

Marcelo Rezende, que tive o privilégio de receber para jantar em minha casa, era excelente no que fazia, mas a decisão da TV Record de encerrar Os Dez Mandamentos acabou gerando um caos nos índices de audiência.

Depois de Marcelo, veio Luiz Bacci, que nem era ruim, mas não tinha o carisma de Marcelo Rezende.

Após desentendimentos entre a TV Record e Luiz Bacci, a emissora colocou Reinaldo Gottino na apresentação do Cidade Alerta de um dia para o outro. Gottino continua mantendo excelentes índices de audiência.

A ironia do destino é que Luiz Bacci, admirador nato de Silvio Santos, queria, a todo custo, voltar ao SBT.

E só voltou depois da morte de Silvio, com péssimos índices de audiência.

Até hoje, o SBT perde feio para a TV Record.

Mas isso não é geometria.

Luiz Bacci agora é dono de uma emissora no YouTube.

Mas ela não tem a repercussão de uma emissora de TV aberta.





E o SBT, enquanto não entender qual é seu objetivo e criar programas de que as donas de casa gostem, continuará amargando índices de audiência inferiores aos da TV Record.

Quanto ao horário em que concorre com a TV Record na TV Band, com o filho de Datena, ora, aquilo representa seu teto em uma emissora que não sabe para que existe.

O filho de Datena nem tem culpa pelos índices de audiência. Ninguém é obrigado a ter carisma.