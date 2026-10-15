Instagram Luanna Charamba

1- Você se arrepende de ter feiro a transição de sexo mais tarde?

Não me arrependi, foi a maior realização da minha vida!

2- Qual o teu maior objetivo de vida?

Se tornar uma grande empresária reconhecida no mundo inteiro!

3- Como você encontrou o mercado de trabalho para uma pessoa trans?

Comecei com maquiagem, as oportunidades são muito limitadas para minha comunidade, depois comecei a empreender!

4- Toda pessoa adolescente tem um sonho. Qual era o teu?

Vencer na vida com um trabalho digno!

5- Você já pensou em entrar para a política?

Nosso governo é extremamente corrompido por todos os lados, não penso em entrar para politica

6- Se você visitou algum país fora do nosso país, qual o país que mais te encantou e porque

Eu amo a Europa, me sinto confortável lá, e acredito que as mulheres trans são mais aceitas!

7- O que você gosta de fazer para se divertir?

Na minha vida nunca tive muitas diversões, sempre foi tudo muito difícil? Encontro paz e alegria em Deus

8- Se você gosta de ler, que tipo de livro você gosta;

Eu amo ler, gosto de estudar a Bíblia, gosto de ler livros de empreendedorismo e desenvolvimento humano