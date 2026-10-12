Reprodução Instagram Laís Dias

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Laís Dias, de 28 anos, natural de Curitiba (PR) e atualmente morando em Campinas (SP), decidiu levar um assunto pouco comum para as conversas dentro de sua plataforma: a Bolsa de Valores. Depois de realizar um curso de educação financeira, ela passou a falar sobre investimentos com o público e afirma ter registrado um aumento de 50% nas vendas de conteúdos e interações privadas.

Laís conta que começou o curso para a prender a administrar melhor o próprio dinheiro, mas acabou levando o assunto para a rotina de trabalho. Entre uma conversa picante e outra, temas como organização financeira, investimentos e movimentações do mercado começaram a aparecer nas mensagens. “Percebi que muitos deles também se interessavam pelo assunto. Às vezes, a conversa começava de uma forma mais sensual e terminava com a gente falando sobre dinheiro e Bolsa de Valores”, relata.

A expressão “investidores” surgiu durante uma dessas conversas. Ao ser chamado de assinante, um homem respondeu, em tom de brincadeira, que preferia ser tratado como investidor, porque contribuía mensalmente para o crescimento do trabalho dela. Laís gostou da definição e passou a adotá-la com os demais. “Não tenho assinantes, tenho investidores. Eles investem em uma experiência que oferece prazer, entretenimento, companhia e uma forma de aliviar o estresse”, explica.



Segundo a criadora, a mudança de assunto tornou as conversas mais longas e aproximou o público. Laís afirma que o interesse não está em oferecer recomendações financeiras, mas em compartilhar o que aprendeu e mostrar um lado diferente de sua personalidade. “Eles perceberam que podiam conversar comigo sobre outras coisas e começaram a permanecer mais tempo na plataforma. Isso aumentou a procura por conteúdos e fez minhas vendas crescerem 50%”, afirma.

O jeito vaidoso, o interesse por dinheiro e o gosto por roupas, beleza e referências de luxo também renderam a Laís um apelido entre o público: “Patricinha do conteúdo adulto”. Ela decidiu incorporar o título à própria comunicação. “Gosto desse universo mais feminino e sofisticado, mas também gosto de falar sobre negócios e sobre como administrar o que ganho. O apelido acabou juntando esses dois lados”, finaliza.