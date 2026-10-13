Um casamento aconteceu no Rio na semana passada.
A cantora Giulia Be e Conor Kennedy se casaram.
Mas a tal cantora acreditava ser uma grande personalidade.
Personalidade era o noivo, Conor Kennedy, da família famosa.
Mas a noiva acreditava que era diva.
A tal ponto que, ao sair do carro, obrigou um grupo de seguranças a esticar um pano branco para que ela não fosse fotografada na entrada da igreja.
Isto beira a insanidade.
Se ela queria esconder o vestido, que fizesse o casamento no subsolo de uma capela.
A cena era patética. As pessoas nem sabiam quem era ela.
Todos sabiam que o noivo era um homem lindo de nome Conor Kennedy.
Mas a noiva era uma ilustre desconhecida.
A vaidade, quando entra na personalidade das pessoas, faz com que tenham atitudes destas.
Mas, enfim, aconteceu o casamento e tudo foi bem.
Imaginem a cabecinha desta moça e qual será o futuro do casamento.
Coitado do Conor.
Eu não sei por quê, mas me lembrou um conhecido casal da mídia.
Foi apenas coincidência entre um casal e outro.