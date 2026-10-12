Reprodução/Internet SBT iniciou investigação sobre anomalias nos números do Ibope





Tem coisas muito ruins no SBT, a começar pela direção da emissora. E tem coisas piores ainda, como é o caso do SBT Show de Sábado, exibido à tarde.

Há um rapaz e uma moça que acreditam estar apresentando o programa.

A moça tem talento. Um dia, ela vai ser uma boa apresentadora.

Mas o rapaz só serve para ficar ao lado dela, fazendo de conta que está no programa.

O Ibope é o pior possível. A direção do programa não existe.

Não há um roteiro adequado, nem a escolha dos temas serve para alguma coisa.

O SBT está cada dia pior.

A gente não entende um programa ruim, criado sabe-se lá por quem, para fazer uma economia que não serve para nada.

A busca por economia na produção, sem preocupação com a qualidade, chega a extremos no SBT.





E agora ficamos sabendo que a diretoria aceitou vender o horário do fim da tarde de sábado.

É a filosofia do fim de feira.

O SBT está em sua pior fase sob o comando da família Abravanel, fazendo barbaridades em uma emissora que já teve Hebe, Flávio e outros grandes nomes que, sozinhos, garantiam um bom Ibope.

Eu escrevi aqui, faz tempo, que a pessoa contratada para ser diretor artístico e de programação não resolveria os problemas.

E não resolveu. E já começaram a vender horários no fim da tarde de sábado.

Que coisinha insípida.