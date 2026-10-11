Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Roberto Carlos

A poucos meses de zarpar, o Navio de Roberto Carlos já alcançou 90% de ocupação confirmada. Realizado pela PromoAção entre os dias 6 e 9 de dezembro, o cruzeiro será ainda mais especial por marcar a estreia do MSC Divina no Brasil, reunindo em uma mesma experiência um dos maiores nomes da música brasileira e um dos navios mais emblemáticos da frota MSC.

Com embarque emo roteiro passa peloe por, em três dias de programação a bordo. O grande destaque será a, em um espetáculo preparado especialmente para os passageiros do cruzeiro.

Além do show, o público poderá aproveitar, que reúne diferentes opções de lazer, entretenimento e gastronomia 24 horas, transformando a viagem em uma



A alta procura e os 90% de ocupação reforçam a expectativa em torno do projeto, que une dois momentos especiais: o encontro do público com Roberto Carlos em alto-mar e a chegada do MSC Divina ao país.

Para a PromoAção, responsável pela realização do projeto, o cruzeiro também reforça sua atuação na criação de experiências que unem grandes artistas, turismo e entretenimento em formatos exclusivos a bordo.