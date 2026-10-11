Roberto Carlos
Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial
Roberto Carlos

A poucos meses de zarpar, o Navio de Roberto Carlos já alcançou 90% de ocupação confirmada. Realizado pela PromoAção entre os dias 6 e 9 de dezembro, o cruzeiro será ainda mais especial por marcar a estreia do MSC Divina no Brasil, reunindo em uma mesma experiência um dos maiores nomes da música brasileira e um dos navios mais emblemáticos da frota MSC.

Com embarque em Santos, o roteiro passa pelo Rio de Janeiro e por Angra dos Reis, em três dias de programação a bordo. O grande destaque será a apresentação exclusiva de Roberto Carlos no Pantheon Theatre, em um espetáculo preparado especialmente para os passageiros do cruzeiro.

Além do show, o público poderá aproveitar toda a estrutura do MSC Divina, que reúne diferentes opções de lazer, entretenimento e gastronomia 24 horas, transformando a viagem em uma experiência completa.


A alta procura e os 90% de ocupação reforçam a expectativa em torno do projeto, que une dois momentos especiais: o encontro do público com Roberto Carlos em alto-mar e a chegada do MSC Divina ao país.
Para a PromoAção, responsável pela realização do projeto, o cruzeiro também reforça sua atuação na criação de experiências que unem grandes artistas, turismo e entretenimento em formatos exclusivos a bordo.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/james-akel/2026-10-11/navio-de-roberto-carlos-chega-a-90--de-ocupacao-em-estreia.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes