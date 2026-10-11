Instagram Fatal fans

O consumo feminino de conteúdo adulto ainda recebe menos atenção que o masculino, embora as razões que levam mulheres a procurar esse tipo de material sejam diversas. Prazer, curiosidade, fantasia, aprendizado e descoberta das próprias preferências estão entre elas. Nas plataformas por assinatura, há ainda uma pergunta pouco explorada: o que faz uma mulher decidir pagar por um conteúdo disponível em um mercado repleto de opções gratuitas?



Uma pesquisa internacional publicada no Archives of Sexual Behavior, realizada com mais de 46 mil mulheres de 42 países, identificou prazer sexual, curiosidade, fantasia e exploração das próprias preferências entre as motivações analisadas. O levantamento mostra que não existe uma razão única para esse consumo e amplia o conhecimento sobre uma parcela da audiência que aparece com menos frequência nos estudos e discussões sobre o mercado adulto.

Esse recorte também aparece nas plataformas pagas. No Fatal Fans, as mulheres representam 15% da base, enquanto homens correspondem a 65% e casais, a 20%, segundo dados internos da empresa. Para Kellerson Kurtz, diretor de Negócios do Fatal Fans, os números mostram que a audiência não se resume ao consumidor masculino. “Quando olhamos para a nossa base, encontramos mulheres que também procuram, escolhem e pagam por esse conteúdo. Isso muda aquela imagem automática de que estamos falando de um mercado consumido praticamente só por homens”, afirma.





O pagamento acrescenta uma diferença importante. Assinar um perfil significa escolher uma pessoa específica entre inúmeras opções e considerar que aquele material justifica um gasto recorrente. Nesse processo, entram fatores que não aparecem necessariamente no consumo gratuito, como preferência por determinado perfil, exclusividade e interesse suficiente para manter a assinatura ao longo do tempo.

Para Kellerson, os 15% abrem uma nova frente de análise dentro da plataforma. “. Quando uma mulher escolhe um perfil e decide assinar, existe uma decisão muito mais específica do que simplesmente acessar um conteúdo.conclui.