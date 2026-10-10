Mariana Cavalcanti / FCL Gazeta

O primeiro problema da atual TV Gazeta é ser comandada pela Fundação Cásper Líbero, que não tem ideia do que seja uma TV aberta.

Então, fica ao sabor da valsa, com contratos descabidos e uma programação fora do padrão de uma TV aberta.

A Fundação Cásper Líbero tem um presidente que eu não acredito que seja espectador da TV Gazeta.

O ideal seria a Fundação Cásper Líbero ter gente competente para comandar a TV.

Mas os fatos mostram que a competência está bem escondida nos escaninhos das mesas da diretoria da Fundação.

Mas tem coisa pior: o péssimo jornalismo apresentado pela TV Gazeta.

Dizer que é péssimo é um elogio diante do padrão do jornalismo praticado ali.

Qualquer TV experimental de estudantes faz algo mais adequado do que o que o atual jornalismo da TV Gazeta põe no ar, sem ter vergonha de exibir esse conteúdo.

Aliás, o atual diretor de jornalismo da TV Gazeta já foi da RedeTV!.

Acredito que ele deve ter trazido a experiência da outra emissora.

Uma coincidência: a antiga diretora da TV Gazeta também era da RedeTV!.

Parece que trouxeram da RedeTV! a incompetência de gerar Ibope.

O Ibope de 0,1 é uma constante em uma emissora que não tem ideia de quem seja o público que está em casa.

Então, ficam fazendo de conta que fazem TV aberta.

A TV Gazeta consegue a proeza de ser pior que a RedeTV!.