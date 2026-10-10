Synca Paula Fernandes abre vendas para turnê

A cantora Paula Fernandes iniciou a venda de ingressos para a turnê “30 & Poucos Anos”, projeto que celebra suas três décadas de carreira. As primeiras apresentações passarão por oito capitais brasileiras, com um repertório que reúne canções conhecidas do público e faixas mais recentes.

As vendas começaram na terça-feira (6). A turnê é realizada pela Opus Entretenimento, em parceria com a Jeito do Mato e os empresários Marco Serralheiro e Marcelo Maia.

A abertura das vendas marca o início de um projeto que percorrerá oito capitais brasileiras e transformará em experiência ao vivo canções que acompanharam diferentes momentos da vida do público, reunindo sucessos consagrados, novas composições e referências fundamentais na construção artística da artista.

A realização da tour é da Opus Entretenimento, em parceria com a Jeito do Mato e os empresários Marco Serralheiro e Marcelo Maia. Reconhecida como uma das mais importantes intérpretes, compositoras e instrumentistas do país, Paula Fernandes consolidou uma identidade artística singular ao unir a essência da música sertaneja a influências do folk e do pop internacional.

Com milhões de discos vendidos, performances dentro e fora do Brasil e canções que atravessaram gerações, ela construiu uma obra que permanece relevante e atual, acompanhando diferentes momentos da vida de seu público. Inspirada no audiovisual gravado na Vibra, em São Paulo, a turnê leva para os palcos a atmosfera do projeto que dá nome ao espetáculo.

A proposta valoriza a riqueza de seu catálogo musical, reunindo canções que marcaram época, lançamentos recentes e referências fundamentais em sua formação artística. O repertório inclui sucessos como “Jeito de Mato”, “Pássaro de Fogo”, “Pra Você” e “Não Precisa”, músicas que ajudaram a consolidar Paula Fernandes entre os maiores nomes da música brasileira. O show também incorpora faixas do trabalho mais recente, entre elas “Era Eu”, composição de forte caráter autobiográfico, além de hits recentes como “Circo”, parceria com Simone Mendes, e “Traidor” feat com Zé Vaqueiro, que vem conquistando destaque entre o público.

A apresentação reserva ainda espaço para canções que influenciaram sua construção artística. Clássicos como “Man! I Feel Like a Woman!” e “Still the One”, eternizados por Shania Twain, integram o roteiro e evidenciam referências que contribuíram para a criação de uma assinatura musical reconhecida por sua autenticidade e personalidade. Com direção concebida para valorizar emoção, repertório e proximidade, “30 & Poucos Anos” propõe uma experiência que conecta passado e presente, reunindo músicas que acompanharam histórias, relacionamentos, conquistas e lembranças compartilhadas por diferentes gerações de fãs.

“Estou muito feliz em finalmente abrir as vendas dessa turnê. ‘30 & Poucos Anos’ nasceu com o desejo de celebrar tudo o que vivi na música e, principalmente, as pessoas que estiveram ao meu lado durante esse tempo. Cada canção carrega lembranças muito especiais e poder compartilhar isso novamente nos palcos é algo que me emociona profundamente. Tenho certeza de que vamos viver noites inesquecíveis juntos”, afirma Paula Fernandes.