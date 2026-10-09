Reprodução/ Internet Shopping

Os shoppings de São Paulo e do Rio passam por uma situação difícil, raramente vista no passado.

Os lojistas estão pagando aluguéis insuportáveis para seus negócios, além de altos valores de condomínio. Para aumentar as despesas, no fim do ano, pagam dois aluguéis e mais dois condomínios.

Estamos vendo uma mudança de lojas jamais vista antes na história.

Quem faz compras no shopping não é rico nem milionário, mas pertence à classe média, seja alta ou média, e paga tudo em prestações.

Os milionários, que pagam tudo à vista, compram em locais exclusivos, e não em shoppings.

Os homens ricos que têm seus alfaiates não vão fazer compras em shopping. Fazem seus ternos, calças e camisas sob medida e são atendidos em suas casas.

As mulheres realmente ricas, que não precisam usar marcas para dizer que têm dinheiro, têm suas próprias modistas e costureiras.

Algumas até compram um Chanel, mas adquirem apenas uma peça clássica, preta ou branca, que fica por anos com elas.

São peças clássicas.

A classe média mais baixa, por sua vez, passou a comprar muito pela internet, principalmente em sites como Mercado Livre e similares, onde encontra de tudo, com variedade e preços baixos.

Então, o conceito de shopping começou a mudar, transformando esses espaços em centros de alimentação, onde as famílias vão comer nas praças de alimentação, enquanto pessoas com mais dinheiro frequentam restaurantes de luxo.

Essa é uma mudança nos hábitos dos consumidores à qual os lojistas precisam prestar muita atenção.