Instagram Ale Gaúcha













A influenciadora Alê Gaúcha, de 21 anos, afirma que perdeu o DIU após uma relação sexual e precisou procurar atendimento médico para localizar o dispositivo. O episódio começou quando ela não conseguiu encontrar os fios do contraceptivo, o que levou à realização de um ultrassom.

Alê conta que percebeu a situação ao tentar conferir os fios depois da relação. Sem conseguir senti-los, começou a se perguntar o que havia acontecido com o dispositivo. “Eu sabia que tinha colocado o DIU, mas não conseguia encontrar os fios. A pergunta que ficou na minha cabeça foi: onde ele foi parar? Era uma coisa que estava dentro do meu corpo e que eu não tinha como localizar sozinha”, relata.





A dúvida também afetou a segurança que ela associava ao contraceptivo. “Você usa um método justamente para não ficar preocupada a cada relação. Quando aconteceu isso, deixei de pensar só em onde estava o DIU e comecei a me perguntar se ainda podia contar com ele. Foi essa incerteza que mais me incomodou”, afirma.

A influenciadora procurou atendimento médico e realizou um ultrassom para localizar o dispositivo. Ao recordar o episódio, destaca como uma dificuldade aparentemente simples ganhou outra dimensão. “Começou com uma tentativa de conferir os fios e acabou numa situação que eu não conseguia resolver por conta própria. O mais estranho era precisar descobrir onde estava algo que eu mesma tinha escolhido colocar no meu corpo”, conclui.