Reprodução/ Internet Bárbara Bruno

Atriz, diretora e produtora, Bárbara Bruno tem exercido seu talento artístico em várias linguagens – teatro, cinema e audiovisual.

Atualmente está se dividindo entre dois ensaios de espetáculos de teatro que estreiam em outubro, um depois do outro.

Como encenadora, dirige Tatiana De Marca e Clóvis Gonçalves em Depois da Chuva, de Marco Casanova, produção da Iason Cultural,

a estrear dia 9 de outubro no Ágora Teatro, produção com equipe de criativos de excelência - maestro Marcelo Amalfi na trilha, Sylvia

Moreira no cenário, Simone Mina no figurino, Wagner Freire na luz, Beto França na caracterização e Gonzaga Pedrosa na direção de

produção. João Ibaixe Jr. e Jonathan H. Marcantonio assinam a realização.

Uma semana depois Bárbara poderá ser vista no palco em Sarah Bernhardt em São Paulo, no Sesc Santana. A artista - que tem gravado

novelas verticais, formato contemporâneo, pensado para o consumo digital – atua, ainda, no longa-metragem Minha Vida com SHURASTEY,

de Diego Freitas, com Nicolas Prattes, que está para ser lançado em janeiro de 2027.

Em um breve intervalo entre os ensaios das duas peças, ela revela que a vida está uma corrida. “Estou numa roda viva enorme; ao mesmo

tempo, extremamente estimulante... Dirigir um espetáculo e estar ensaiando outro como atriz, e uma direção absolutamente estimulante,

que é do Ulisses Cruz é um processo criativo atrás do outro. Não é brincadeira, é cansativo pra caramba, mas extremamente estimulante.

Só agradeço os deuses do teatro por me permitirem esta oportunidade.”

Com dedicação 100% aos dois ensaios, ela brinca: “Nas horas livres eu durmo, que é o que resta de mim. O máximo que consigo fazer neste

momento é ler um pouco”.