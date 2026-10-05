Reprodução/Instagram Roberto Justus

Eu jamais privei de amizade com Roberto Justus e jamais fiz negócios com ele. Por isto mesmo, eu estou equidistante para escrever sobre ele.

Eu vou contar um fato que eu soube.

Há muitos anos, quando Justus era dono sozinho da sua agência, ele começou a negociar com um dono de uma gráfica que, na época, era importante para a propaganda.

E, ao fim da negociação, ele viu que o dono da gráfica ficou triste.

Então, Roberto Justus perguntou ao dono da gráfica por que ele estava triste.

E o dono da gráfica respondeu que fez o negócio com 20% de desconto para não perder o negócio, mas iria trabalhar de graça.

Entendendo a situação, Roberto Justus mandou o dono da gráfica acrescentar os 20% naquele contrato.



Vendo este fato contado pelo dono da gráfica eu digo que um cara como o Justus não pode ter mudado tanto.

Justus quando vendeu a agência dele ganhou R$ 1 bilhão.