Vanir Freitas dos Santos
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Vanir Freitas dos Santos

Cabelos mais longos de uma hora para outra, mudanças de volume e transformações que rapidamente chamam atenção nas redes sociais. Os visuais adotados por famosas continuam servindo de inspiração para quem chega aos salões disposto a mudar, e o mega hair se tornou um dos recursos associados a essas grandes transformações.


Basta uma celebridade surgir com um novo comprimento ou uma produção diferente para fotografias e vídeos começarem a circular como inspiração. O problema, segundo o hairstylist Vanir Freitas dos Santos, é acreditar que o visual de uma famosa pode simplesmente ser reproduzido em qualquer tipo de cabelo.

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