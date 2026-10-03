Divulgação O Deserto de Luiza

A atriz Veronica Debom está no elenco de “O Deserto de Luiza”, novo longa-metragem dirigido e roteirizado por Alan Minas, que será exibido no Festival do Rio 2026, dentro da mostra Novos Rumos. O filme teve sua estreia mundial no 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai, onde integrou a competição principal.

Com uma história marcada por amadurecimento, relações familiares e descobertas pessoais, “O Deserto de Luiza” acompanha Luiza (Nina Prado), uma adolescente carioca de 15 anos que encontra no desenho e no grafite uma forma de expressão. Sua rotina muda completamente quando a mãe, Soraia (Daniela Fontan), sofre um surto psicótico, provocando uma profunda transformação na estrutura familiar. Com o pai cada vez mais distante e a irmã mais nova vivendo com uma tia, Luiza passa a assumir responsabilidades de adulta enquanto tenta preservar seus próprios sonhos.

Brunno Rangel Veronica Debom

Na produção, Veronica Debom interpreta Bel, personagem que faz parte do núcleo central da trama ao lado de nomes como Daniela Fontan, Thelmo Fernandes, André Luiz Miranda e Nina Prado.

A participação marca mais um trabalho de destaque no cinema para Veronica Debom, atriz e roteirista conhecida por trabalhos como “Chamas da Vida”, “Órfãos da Terra”, “Minha Irmã e Eu” e “O Clube das Mulheres de Negócios”.

Com aproximadamente 100 minutos de duração, o longa é uma produção da Caraminhola Filmes, em coprodução com a Union Content, e conta com distribuição brasileira da Vitrine Filmes. A obra combina drama e elementos de amadurecimento para abordar temas como família, solidão, preconceito, primeiro amor e busca por identidade.

A presença no Festival do Rio amplia a trajetória de “O Deserto de Luiza” no circuito internacional e marca a estreia nacional do filme, que chega ao evento após a passagem pelo Festival Internacional de Cinema de Xangai.