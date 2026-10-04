Reprodução internet Nathany Piemonte

Nathany Piemonte tem sua história ligada ao Carnaval desde a infância. Desfila desde os 4 anos de idade e, ao longo de mais de três décadas de trajetória, passou por diferentes setores dentro das escolas de samba, construindo sua história de forma contínua dentro do Carnaval paulistano.

Durante 11 anos, atuou como musa, além de participar e conquistar diferentes concursos ligados ao samba. Entre as conquistas, destaca-se o título de vencedora do concurso Passista IG, realizado de forma on-line em 2014, quando Nathany Piemonte conquistou o primeiro lugar por meio do voto popular. Entre os principais títulos de sua trajetória estão o de Rainha do Samba pela UESP e o de 1ª Princesa do Carnaval de São Paulo 2023, pela Liga-SP.

Atualmente, Nathany vive seu terceiro ano como Rainha de Bateria da Unidos de Vila Maria, representando a bateria Cadência da Vila.

Passista profissional e sambista de formação, Nathany construiu sua trajetória muito além dos títulos e posições de destaque. Sua relação com o Carnaval nasceu ainda criança e atravessa diferentes fases de sua vida, fazendo do samba parte de sua identidade pessoal e profissional.

Para o Carnaval 2027, Nathany inicia um novo ciclo de preparação e projetos, conciliando sua atuação como Rainha de Bateria da Unidos de Vila Maria com outros trabalhos ligados ao samba, à cultura e à sua presença no Carnaval de São Paulo.